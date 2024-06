SAP annuncia un accordo per acquisire WalkMe: operazione da 1,5 miliardi di dollari

SAP ha annunciato un accordo definitivo per l’acquisizione di WalkMe Ltd., una delle principali piattaforme di adozione digitale (DAP), per 1,5 miliardi di dollari.

Questa operazione segna un passo significativo per SAP nel rafforzare il proprio impegno verso l’innovazione e la trasformazione digitale, offrendo ai clienti strumenti avanzati per ottimizzare l’uso delle applicazioni software.

Sap e Walkme, i dettagli dell’acquisizione

L’acquisizione, valutata circa 1,5 miliardi di dollari, prevede un pagamento di 14 dollari per azione. Questo prezzo rappresenta un premio del 45% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni WalkMe il 4 giugno 2024. La transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2024, soggetta alle consuete condizioni di chiusura e alle approvazioni normative.

Gli obbiettivi strategici

SAP mira a integrare la piattaforma WalkMe con le sue soluzioni esistenti per migliorare l’esperienza utente e l’adozione delle applicazioni. WalkMe è rinomata per la sua capacità di guidare gli utenti attraverso i processi complessi delle applicazioni software, riducendo la curva di apprendimento e aumentando la produttività. Questa integrazione è vista come un’opportunità per fornire ai clienti SAP strumenti più potenti per gestire la loro trasformazione digitale.

Le dichiarazioni dei CEO di SAP e WalkMe

Christian Klein, CEO di SAP, ha dichiarato: “Con l’acquisizione di WalkMe, stiamo accelerando la nostra missione di rendere l’adozione digitale più semplice e intuitiva per i nostri clienti. WalkMe porta con sé una tecnologia innovativa che migliorerà significativamente il modo in cui le aziende utilizzano le nostre soluzioni. Questa acquisizione è in linea con la nostra strategia di mettere il cliente al centro di tutto ciò che facciamo.”

Dan Adika, CEO di WalkMe, ha commentato: “Siamo entusiasti di unirci alla famiglia SAP. La nostra visione è sempre stata quella di semplificare l’esperienza utente e crediamo che, con SAP, possiamo portare questa visione a un livello superiore. Insieme, aiuteremo le aziende a ottenere il massimo valore dalle loro tecnologie.”

Implicazioni per il futuro

L’acquisizione di WalkMe permetterà a SAP di offrire una soluzione integrata che combina la potenza delle applicazioni aziendali con una guida intuitiva per l’utente. Questo è particolarmente rilevante in un contesto in cui le aziende cercano di adattarsi rapidamente ai cambiamenti tecnologici e di mercato. L’integrazione con le soluzioni come SAP Signavio e SAP LeanIX permetterà alle aziende di ottimizzare i loro processi e migliorare l’efficienza operativa.

Per i clienti di SAP, questa acquisizione rappresenta una significativa opportunità di miglioramento. La piattaforma di adozione digitale di WalkMe aiuterà le aziende a superare le sfide legate all’implementazione e all’adozione di nuove tecnologie, riducendo il tempo necessario per ottenere valore dalle soluzioni SAP. Inoltre, la capacità di WalkMe di fornire analisi dettagliate sull’uso delle applicazioni permetterà alle aziende di identificare e risolvere rapidamente i problemi di adozione.