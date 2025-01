SAP annuncia l’ingresso di Sebastian Steinhaeuser nell’Executive Board

SAP SE ha annunciato che Sebastian Steinhaeuser (39 anni) è stato nominato membro del SAP Executive Board. Steinhaeuser gestirà un’area di recente formazione chiamata Strategy & Operations, per supportare l’esecuzione della strategia di SAP e la semplificazione delle operazioni.

Il Supervisory Board di SAP ha inoltre prorogato il contratto di Thomas Saueressig, responsabile dell’area Customer Services & Delivery, come membro dell’Executive Board per altri tre anni fino al 2028.

SAP ha inoltre annunciato che sta formando un Extended Board composto da alti dirigenti di tutta l’azienda, tra cui CTO, Co-CRO e Chief Marketing Officer (CMO) appena nominati. Il nuovo SAP Extended Board fungerà da organo consultivo strategico, guidando l’esecuzione della strategia AI-first, Suite-first dell’azienda. Sfrutterà inoltre la leadership globale per allineare l’azienda sulle iniziative chiave e garantire un’esecuzione fluida in tutta l’organizzazione, mentre l’Executive Board rimane l’organo di gestione di SAP SE.

I membri dell’Extended Executive Board sono: Ada Agrait (Chief Marketing Officer), Michael Ameling (General Manager, Business Technology Platform), Sebastian Behrendt (Head of Global Finance), Jan Gilg (Chief Revenue Officer, Americas & Global Business Suite), Philipp Herzig (Chief Technology Officer), Thomas Pfiester (Head of Global Customer Engagement), Emmanuel Raptopoulos (Chief Revenue Officer, APAC/EMEA/MEE), TBA (General Manager, Business Suite), Monika Schaller (Chief Communications Officer).

Nuova area dell’Executive Board per promuovere l’esecuzione e la semplificazione della strategia

La nuova area dell’Executive Board, Strategy & Operations, garantirà che SAP continui a portare avanti con successo il proprio percorso di trasformazione guidando la strategia aziendale internamente ed esternamente, nonché semplificando le operazioni interne. Lo stretto allineamento dell’area Strategy & Operations con il Global Marketing, guidato da Ada Agrait, appena nominata CMO di SAP, assicurerà una collaborazione più stretta per offrire a clienti e partner un’esperienza digitale migliorata.

“Da quando è entrato a far parte del gruppo nel 2020, Sebastian Steinhaeuser è stato fondamentale per definire e implementare la strategia aziendale di SAP. Crediamo che Sebastian non sia solo un leader, ma l’architetto di un futuro in cui l’innovazione incontra l’impatto. A nome del Supervisory Board di SAP, auguro a Sebastian di iniziare con successo il suo nuovo ruolo“, ha dichiarato Pekka Ala-Pietilä, presidente del Supervisory Board di SAP SE. “Inoltre, siamo entusiasti di porgere i nostri migliori auguri a Thomas Saueressig per il suo prossimo mandato nell’Executive Board di SAP. I suoi contributi sono stati determinanti nell’accelerare il percorso dei nostri clienti verso il cloud, e non vediamo l’ora che continui questo percorso positivo“.

Dopo essere entrato in SAP nel 2020, Steinhaeuser ha ricoperto varie posizioni, tra cui il ruolo di Chief Strategy Officer, dove ha anche gestito le aree di crescita Business Transformation Management e Business Network and Sustainability. Nel 2024, il ruolo di Steinhaeuser si è esteso a Chief Strategy & Operating Officer, comprendendo la supervisione delle operation dell’azienda, dei processi e dell’IT, nonché dei progetti per l’ecosistema e commerciali. Prima di entrare a far parte di SAP, Steinhaeuser ha lavorato presso il Boston Consulting Group, dove ha supportato le imprese nei loro percorsi di trasformazione aziendale e digitale.

Ulteriori aggiornamenti organizzativi di SAP

SAP annuncia inoltre un nuovo CTO (Chief Technology Officer) e due nuovi CRO (Chief Revenue Officer). Philipp Herzig assumerà il ruolo di CTO globale di SAP, in aggiunta alla sua attuale posizione di Chief AI Officer. In questo ruolo, Herzig supervisionerà la strategia tecnologica, l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo corporate di SAP, promuovendo il successo delle unità SAP Business AI e Sustainability e continuando a promuovere l’innovazione per i clienti e partner dell’azienda.

Jan Gilg ed Emmanuel (Manos) Raptopoulos guideranno l’organizzazione Customer Success di SAP come nuovi CRO di SAP. Gilg, attualmente presidente e chief product officer ERP cloud, supervisionerà la regione SAP Americas e la Global SAP Business Suite. Raptopoulos, attuale presidente della regione EMEA, gestirà le regioni EMEA, MEE e APAC di SAP. La rinnovata leadership che combina un solido background di prodotto con una grande esperienza di vendita aiuterà SAP a coinvolgere più profondamente i clienti e tradurre le loro sfide in soluzioni che garantiscano una crescita duratura. Herzig, Gilg e Raptopoulos risponderanno a Christian Klein, CEO di SAP, e faranno parte dell’Extended Board di SAP.

Tutte le modifiche entreranno in vigore il 1° febbraio 2025.