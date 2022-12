SAP Accelerators, la nuova funzione di Qlik Cloud Data Integration

Qlik ha annunciato che la sua suite di acceleratori SAP è ora disponibile su Qlik Cloud Data Integration, la sua Enterprise Integration Platform as a Service (eiPaaS).

Questi modelli di soluzione preconfigurati interessano l’intera catena di fornitura dei dati SAP, dalla data ingestion in tempo reale, alla trasformazione automatizzata, fino alla fornitura di dati pronti per l’analisi e di dashboard di BI nel cloud.

Gli acceleratori – sottolinea l’azienda – sono ora disponibili su Qlik Cloud per aiutare i clienti a ridurre i costi, i rischi e il time-to-value dei dati SAP relativi a soluzioni comuni come Order-to-Cash, Financial Analytics e Inventory Management.

“Oggi i clienti operano in mercati dinamici e desiderano combinare i dati SAP in tempo reale con molteplici fonti all’interno del cloud per potenziare e migliorare i processi decisionali relativi alle principali transazioni aziendali . L’introduzione dei nostri SAP Accelerators su Qlik Cloud Data Integration aumenta la capacità dei clienti di sfruttare il cloud per creare ancora più valore e azione dai dati SAP relativi alla guida dei ricavi e delle prestazioni“, ha dichiarato Itamar Ankorion, SVP Technology Alliances di Qlik.

I clienti cercano di alimentare le piattaforme cloud di loro scelta, che siano Amazon Web Services (AWS), Databricks o Snowflake, con i dati SAP nel cloud, mette in evidenza Qlik.

I modelli SAP Accelerator di Qlik pongono le domande più difficili sui dati SAP, con la piattaforma cloud scelta dal cliente come motore che guida gli insight all’interno di Qlik. La lunga esperienza di Qlik nel superare le complesse sfide della trasformazione e della distribuzione dei dati SAP, ora combinata con la suite completa di servizi SaaS di Qlik Cloud Data Integration, offre ai clienti la possibilità di sfruttare tutti i dati SAP più importanti per le decisioni direttamente nel cloud.

“Siemens Energy sta sfruttando Qlik Data Integration insieme a Snowflake e AWS per guidare la nostra strategia cloud-first. Grazie a Qlik Data Integration, che alimenta il nostro warehouse Snowflake su AWS con dati SAP e altre fonti come Salesforce e Oracle, siamo in grado di prendere decisioni tempestive sulla base di informazioni attuali che aggiungono valore all’organizzazione, senza sovraccaricare i nostri sistemi operativi principali“, ha dichiarato Nicolas Legato, IT Project Manager di Siemens Energy.

Grazia all’arrivo di SAP Accelerators su Qlik Cloud Data Integration, afferma l’azienda, è ora possibile basarsi sul solido approccio di Qlik per portare i dati SAP in data lake/warehouse su AWS e, di conseguenza, generare dati pronti per l’analisi.

SAP Accelerators include:

L’acquisizione completamente automatica dei dati di modifica (CDC) di Qlik, che consente l’ingestione continua e in tempo reale dei dati SAP con un approccio agentless e basato sui log, in modo che i dati siano sempre aggiornati senza impattare sui sistemi di origine SAP .

. Una volta che i dati SAP arrivano in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), in un data lake Amazon EMR, Amazon Redshift, Databricks o Snowflake, Qlik automatizza la creazione della pipeline di dati senza la codifica manuale associata agli approcci ETL tradizionali. Ciò consente una modellazione, un perfezionamento e un ciclo di vita automatizzato del data warehouse o del data lake che aumentano l’agilità e la produttività .

associata agli approcci ETL tradizionali. Ciò consente una modellazione, un perfezionamento e . L’accelerazione prende vita attraverso agili integrazioni di dati, modelli di dati in continua evoluzione, indicatori chiave di performance su misura e pannelli analitici ad hoc, con acceleratori di soluzioni disponibili per Order-to-Cash, Financial Analytics e Inventory Management.

Gli acceleratori SAP su Qlik Cloud Data Integration sono ora disponibili per Databricks e Snowflake.

Per saperne di più su Qlik Cloud Data Integration è possibile visitare la pagina dedicata.