Sangfor Technologies porta in Italia la soluzione SASE Sangfor Access Secure

Sangfor Technologies annuncia la disponibilità nel nostro paese della soluzione Secure Access Service Edge (SASE), un’architettura basata su cloud che combina funzionalità di rete e sicurezza in un’unica piattaforma, fornita come servizio.

La nuova soluzione – che per l’Italia prende il nome di Sangfor Access Secure – offre agli utenti un accesso efficiente, sicuro e affidabile alle risorse aziendali come applicazioni e dati, servizi cloud e Internet, indipendentemente dalla loro ubicazione.

SASE è il framework per l’architettura di rete che unisce le tecnologie di sicurezza native del cloud, in particolare SWG, CASB, ZTNA e FWaaS, alle funzionalità della SD-WAN (Wide Area Network) avanzate con i migliori servizi di sicurezza di rete, consentendo alle aziende di operare in modo sicuro, rapido e senza interruzioni in tutte le sedi.

La piattaforma cloud-nativa garantisce un accesso ad alte prestazioni a servizi, applicazioni e risorse cloud. Sfruttando il motore di rilevamento Engine Zero guidato dall’intelligenza artificiale, Sangfor Access Secure offre una prevenzione delle minacce senza precedenti, proteggendo le risorse critiche dell’azienda.

Sangfor Access Secure è dedicata alle aziende che lavorano in un ambiente ibrido e/o full cloud e vogliono proteggere il loro perimetro virtuale in modo sicuro e scalabile.

Prevede 6 funzionalità accorpate:

Remote access

Firewall as a service

CASB

Global backbone network

SD-WAN lightweight gateway ( 4G & Wi-Fi)

& Wi-Fi) Secure Web Gateway

La soluzione ha ottenuto il riconoscimento di Frost & Sullivan Frost Radar (Sangfor Recognized in the Frost & Sullivan Frost Radar for SASE, 2023).

Tempi di adozione immediati

«Con la tecnologia avanzata e lo sguardo sempre orientato al futuro, Sangfor persegue con coerenza il suo impegno nell’offrire soluzioni innovative alle aziende italiane – afferma Andrea Bergami, PreSales Manager Sangfor Italia specializzato nella soluzione SASE – Sangfor Access Secure, oltre agli innumerevoli vantaggi, è prettamente software, quindi l’adozione da parte dell’azienda è pressoché immediata».

Il Sangfor Annual Meeting 2024 premia l’Italia

La presentazione di SASE è avvenuta entro il Sangfor Annual Meeting 2024, avvenuto dal 3 al 5 febbraio a Shenzen, che ha coinvolto oltre 9000 dipendenti provenienti da tutto il mondo.

Quasi tutto il team di Sangfor Technologies Italia ha partecipato all’evento; nei giorni precedenti il meeting è stato effettuato un training intensivo su tutte le novità e sulla strategia di gruppo.

Nella cerimonia dei riconoscimenti prevista dalla casa madre, il Country PreSales Manager Italia Luca Bettili ha ottenuto l’“Excellent Individual Award”, un premio che gratifica tutto il team italiano per l’impegno quotidiano verso i partner e i clienti.

«La partecipazione al Sangfor Annual Meeting 2024, il primo dopo la pandemia, è stata occasione per un aggiornamento tecnico molto approfondito, ma ci ha anche gratificati e “arricchiti” come team – afferma Francesco Addesi, Country Manager Sangfor Italia – il meeting ci ha permesso finalmente di respirare l’aria di innovazione di HQ, di esserne partecipi anche fisicamente e condividerne il messaggio con i partner italiani».