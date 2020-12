Sangfor Technologies, l’iperconvergenza di classe enterprise per le Pmi italiane

Sangfor Technologies è un’azienda di livello mondiale di soluzioni IT: specializzata in sicurezza di rete e cloud computing, offre una vasta gamma di soluzioni tra cui virtualizzazione server e iperconvergenza, VDI e desktop virtuali, next generation firewall e internet access management, ottimizzazione di banda e collegamento con sedi remote e una suite di sicurezza completa e efficace.

Fondata nel 2000, Sangfor Technologies ha circa 6.500 dipendenti distribuiti in oltre 60 sedi in tutto il mondo. Prendere sul serio le esigenze dei Clienti ponendole al centro della strategia aziendale è uno degli elementi distintivi. L’innovazione costante e l’impegno nel creare valore per i propri Clienti hanno permesso a Sangfor di raggiungere una crescita sostenibile dalla sua fondazione.

Sangfor investe il 20% del budget annuale in ricerca e sviluppo, migliorando i prodotti e sviluppando nuove soluzioni nei suoi 4 centri R&D negli Stati Uniti e in Cina. Questa dedizione permette di rilasciare versioni aggiornate ogni trimestre e lanciare nuove soluzioni con cadenza annuale.

L’azienda è molto impegnata anche sul fronte del supporto tecnico: i 3 centri di assistenza Clienti comprendono circa 1250 persone. Inoltre, con migliaia di tecnici certificati e il supporto online 24H, 365 giorni all’anno, i Clienti Sangfor godono di un servizio di assistenza rapido e personalizzato.

Nel 2020 Sangfor ha stretto una partnership per l’Italia con BB Tech Group, distributore indipendente di soluzioni IT, per offrire ai “Next Generation Reseller” soluzioni enterprise di iperconvergenza e firewall di nuova generazione rivolti alle PMI italiane, con costi competitivi e adeguati alle singole necessità.

I vantaggi di queste soluzioni vanno dall’essere maggiormente redditizie e profittevoli, all’essere tecnologicamente ottimizzate e avanzate, più veloci e funzionali senza installare ulteriori software di management.

La soluzione di iperconvergenza software di Sangfor è caratterizzata da una ottima performance che si sposa con qualsiasi server, in qualsiasi ambiente, e integra storage, hypervisor nativo, backup e networking virtuale su un unico cluster grazie a un pannello di controllo che consente un basso impatto di risorse e garantisce una facile gestione dell’infrastruttura IT.

Il risparmio è significativo perché contraddistinto da un’infrastruttura più semplice da amministrare, costi più bassi di manutenzione e un unico punto di riferimento per il supporto.

