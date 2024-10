Sangfor Technologies conclude l’Emea & Latam Epic Summit 2024 a Shenzhen

Si è tenuto a Shenzhen (Cina), dal 18 al 21 settembre scorsi, l’edizione EMEA e LATAM 2024 del Sangfor EPIC Summit. L’evento – spiega l’azienda – ha riunito un pubblico globale di leader del settore, partner ed esperti di tecnologia per approfondire le tendenze all’avanguardia in materia di sicurezza informatica, cloud computing e intelligenza artificiale.

Sulla scia dell’edizione APAC dello stesso evento, tenuto a Pechino la settimana precedente, l’edizione EMEA e LATAM sottolinea e conferma la continua espansione di Sangfor in nuovi mercati in tutto il mondo.

Il Summit si è aperto con l’inaugurazione della nuova sede centrale avveniristica di Sangfor a Shenzhen. I partecipanti hanno vissuto un’esperienza di networking a bordo di una crociera lungo il ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao, una delle realizzazioni infrastrutturali più iconiche al mondo.

SynergAI: trasformare la visione in realtà è stato il tema del forum principale; poi il summit ha svelato innovazioni nuove e imminenti che ridefiniscono soluzioni di sicurezza informatica e cloud per un panorama digitale in rapida evoluzione. Tra queste:

Sicurezza GPT : strumento di sicurezza informatica basato su intelligenza artificiale all’avanguardia, fondato su un modello proprietario di linguaggio di grandi dimensioni (LLM), con demo live che mostrano la capacità unica di rilevare attacchi di phishing avanzati e filtrare i falsi positivi con grande precisione.

strumento di sicurezza informatica basato su intelligenza artificiale all’avanguardia, fondato su un modello proprietario di linguaggio di grandi dimensioni (LLM), con demo live che mostrano la capacità unica di rilevare attacchi di avanzati e filtrare i falsi positivi con grande precisione. AI Compute Platform (AICP): piattaforma che fornisce le risorse essenziali per eseguire applicazioni AI di nuova generazione e supporta l’intero ciclo di vita dell’ app . Consente un’integrazione fluida con le soluzioni cloud private e gestite di Sangfor, centralizzando il controllo delle risorse.

piattaforma che fornisce le risorse essenziali per eseguire applicazioni AI di nuova generazione e supporta l’intero ciclo di vita dell’ . Consente un’integrazione fluida con le soluzioni cloud private e gestite di Sangfor, centralizzando il controllo delle risorse. Soluzione di sicurezza degli endpoint All-in-One (AIO): soluzione innovativa che combina più funzionalità di sicurezza degli endpoint in un “agent” unificato, affrontando con successo la moltitudine di tecnologie presenti sui dispositivi endpoint.

soluzione innovativa che combina più funzionalità di sicurezza degli endpoint in un “agent” unificato, affrontando con successo la moltitudine di tecnologie presenti sui dispositivi endpoint. Sangfor Cloud Innovations: le demo di Sangfor SkyOps e del Database Management Platform (DMP) hanno illustrato come questi strumenti semplifichino le operazioni e la manutenzione delle infrastrutture con informazioni e automazione basate sull’intelligenza artificiale.

Approfondimenti e sviluppo delle partnership

Altre sessioni hanno approfondito il tema della sicurezza informatica e della crescente rivoluzione Everything-as-a-Service (XaaS).

L’attenzione di Sangfor nello sviluppo delle partnership è stata al centro dell’evento: Jackie Chen, Managing Director di Sangfor EMEA, che da 5 anni ha scelto la sede Sangfor di Gallarate come luogo di lavoro, ha presentato “DigitAllies: Shaping the Future, Together“, con un focus sulla collaborazione per lo sviluppo delle opportunità future. Chen ha inoltre evidenziato i programmi Sangfor per i partner, progettati per aiutarli a evolvere in fornitori di servizi cloud e di sicurezza.

“Il programma offre ai nostri partner la migliore protezione possibile per i loro clienti rispetto a tutti gli altri fornitori presenti sul mercato, grazie al più ampio portafoglio di prodotti che abbiamo e alla piattaforma di servizi che abbiamo sviluppato ad hoc. Siamo in grado di trasformare l’attività dei partner in un’attività maggiormente orientata ai servizi, a costi operativi inferiori e con una qualità del servizio molto più elevata, compresi i servizi di sicurezza, connettività e infrastruttura”.

Sessioni su misura e divertimento

I partecipanti hanno fruito anche di sessioni studiate su misura per rispondere alle esigenze specifiche di diversi settori, offrendo approfondimenti e strategie praticabili.

Non sono mancate attività ludiche, tra cui la sfida di freccette ransomware e il gioco del martello cloud, progettati per unire intrattenimento e formazione su temi chiave della sicurezza informatica e del cloud.

Il gran finale del summit è stato il Global Awards Gala, che ha riconosciuto i contributi di partner e innovatori in tutto il mondo. In questa sessione sono state premiate 13 aziende italiane tra distributori, partner e clienti, invitati all’evento.

“Per l’attribuzione dei premi abbiamo tenuto presenti quelli che per noi sono i valori aziendali più importanti, come i risultati ottenuti insieme, la qualità del servizio ai clienti, il supporto commerciale tempestivo, le competenze, ma anche lo spirito di gruppo, la capacità di realizzare nuove iniziative e l’attitudine costruttiva”, ha dichiarato Francesco Addesi, Country Manager Italia di Sangfor Technologies.

Guardando al futuro: un impegno per l’innovazione e la collaborazione

Sangfor Technologies guarda al futuro con un rinnovato impegno verso l’innovazione e la collaborazione, puntando a superare i confini tecnologici nel campo della sicurezza informatica e del cloud computing, grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale.