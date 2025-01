Samsung ViewFinity S8, il monitor da 37” per la produttività e la creatività

Samsung porta al CES 2025 i suoi nuovi monitor e tra questi c’è il più ampio ViewFinity 4K 16:9, che arriva nel formato da 37” per la massima produttività.

ViewFinity S8 da 37” (modello S80UD) è il più grande monitor 4K 16:9 disponibile al momento, afferma Samsung. Il suo schermo è circa il 34% più ampio del modello precedente ed è progettato per massimizzare la produttività, l’immersione e l’efficienza. È possibile visualizzare più informazioni a colpo d’occhio e sfruttare al meglio lo spazio sul desktop, inaugurando una nuova era di monitor di grandi dimensioni ad alta produttività.

Grazie alla gamma di colori sRGB 99%, che presenta fedelmente i colori sullo schermo 4K (3.840 x 2.160), il ViewFinity S8 offre la rappresentazione dei colori e la luminosità necessarie agli utenti professionali per lavorare al meglio.

Il modello 2025 ViewFinity S8 è stato certificato da TÜV Rheinland come “Ergonomic Workspace Display”, riconoscendo il design ergonomico che migliora l’immersione nel lavoro, l’efficienza delle attività e la produttività. Intelligent Eye Care, certificata TÜV – il Technischer Überwachungsverein Rheinland, uno dei principali fornitori di servizi di prova al mondo, che testa, ispeziona e certifica sistemi e prodotti tecnici – , riduce l’affaticamento degli occhi, anche durante l’uso prolungato, regolando la temperatura del colore in base all’illuminazione dell’ambiente. La modalità Eye saver e la funzione flicker-free proteggono inoltre gli occhi dall’affaticamento.

Dotato di un semplice supporto per l’installazione, ViewFinity S8 mantiene alta la produttività grazie a un KVM integrato, che trasforma il monitor in un’unica stazione di comando per lavorare in multitasking su diversi dispositivi, con un solo un mouse e una tastiera. I dispositivi possono inoltre essere collegati e ricaricati allo stesso tempo, grazie alla connessione USB-C da 90 W, che consente di gestire rapidamente tutti gli accessori di cui l’utente ha bisogno.

Oltre al ViewFinity S8, progettato per la massima produttività, Samsung ha svelato anche i suoi nuovi modelli di monitor smart e per il gaming.