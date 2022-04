Samsung T7 Shield: il nuovo SSD portatile, elegante e resistente

Samsung ha annunciato la nuova memoria esterna T7 Shield Portable Solid State Drive (PSSD), progettata per offrire prestazioni e affidabilità elevate racchiuse in un design robusto e dalle dimensioni molto compatte.

T7 Shield è l’ultimo degli SSD portatili della serie T7 di Samsung, che comprende anche il T7 e il T7 Touch, il PSSD provvisto di un sensore integrato per la rilevazione delle impronte digitali, per una maggiore protezione dei dati.

Il nuovo T7 Shield – ha sottolineato l’azienda – è attualmente la memoria PSSD di Samsung più robusta. Rappresenta quindi la soluzione ideale per i content creator outdoor o gli utenti spesso in viaggio che desiderano un’esperienza ricca di dati in ogni occasione.

Progettato da Samsung con particolare cura per i dettagli, T7 Shield resiste agli urti causati dall’eventuale caduta da un’altezza fino a tre metri ed è certificato IP65 quanto a resistenza alla polvere e all’acqua.

Nonostante la struttura robusta, T7 Shield è un dispositivo compatto e leggero che pesa soltanto 98 grammi.

Per quanto riguarda le prestazioni, la velocità dichiarata da Samsung del nuovo T7 Shield è di 1050 megabyte al secondo (MB/s) in lettura e 1000 MB/s in scrittura, che rappresentano le velocità di trasferimento più elevate attualmente disponibili, secondo lo standard USB 3.2 Gen 2.

Rispetto al suo predecessore T5, il dispositivo ha una velocità quasi raddoppiata, mentre la sua rapidità rispetto alle unità disco rigido (HDD) esterne è 9,5 volte maggiore.

Samsung ha inoltre affermato di aver ottimizzato sia l’interno che l’esterno del prodotto modificando il materiale superficiale. Nonché migliorando il software presente nel T7 Shield al fine di risolvere l’eventuale riduzione delle prestazioni e il surriscaldamento che si verificano durante il trasferimento di file di grandi dimensioni.

Grazie a questa modifica – ha sottolineato l’azienda –, le prestazioni rimangono invariate anche in caso di trasferimento contemporaneo di file da 2TB e la produzione di calore è ridotta al minimo, contribuendo così a risolvere eventuali inconvenienti per i consumatori.

Progettato per lavorare con diversi dispositivi, T7 Shield di Samsung è in grado di memorizzare un’ampia gamma di file su Pc, Mac, smartphone (Android) o console di gioco.

Inoltre, nel T7 Shield la sicurezza è stata rafforzata (256-bit AES, Advanced Encryption Standard) grazie alla crittografia hardware che consente di proteggere i dati anche in caso di perdita del T7 Shield.

Analogamente ad altre linee di SSD portatili di Samsung, anche per T7 Shield il packaging impiegato risulta essere un terzo rispetto alle precedenti generazioni, per essere più eco-sostenibile.

T7 Shield è disponibile nelle colorazioni beige, nero e blu e in due versioni, da 1 TB e da 2 TB, per soddisfare i differenti gusti e le diverse esigenze d’uso. T7 Shield è inoltre provvisto di un cavo da USB-C a USB-C e di uno da USB-C a USB-A.

Il prezzo di vendita è di 169,99 euro per il modello da 1 TB e di 319,99 euro per il modello da 2 TB.

