Samsung, nuovi monitor ad alta risoluzione per lavorare meglio

Con la sua nuova linea di monitor ad alta risoluzione, Samsung intende supportare la produttività degli utenti puntando sulla qualità delle immagini e su una maggiore praticità, grazie a un design ergonomico che li rende, assicura l’azienda sudcoreana, adatti a qualsiasi ambiente di lavoro o domestico.

Cose che, tra l’altro, in tempi di lavoro ibrido sempre più spesso coincidono.

E i nuovi display sono progettati, ha sottolineato Samsung, proprio per andare incontro alle necessità delle aziende e dei consumatori contemporanei, che richiedono un’eccellente qualità di immagine e al contempo anche un design confortevole ed ergonomico.

Con questa nuova gamma molto articolata, Samsung offre dodici diversi monitor ad alta risoluzione, suddivisi in tre serie: S8, S7 e S6.

Tutti i modelli offrono oltre un miliardo di colori, per un’immagine vivida ottimizzata dalla tecnologia HDR 10. I display presentano un ampio angolo di visione di 178 gradi, progettato per ambienti di lavoro professionali e che consente un’esperienza di visione senza compromessi da ogni angolazione.

Inoltre, tutti i monitor sono certificati Intelligent Eye Care da TÜV Rheinland. E la tecnologia Adaptive Picture ottimizza la qualità dell’immagine per qualsiasi ambiente di visualizzazione, regolando automaticamente la luminosità e la temperatura del colore in base alle condizioni della stanza.

Questo assicura un’esperienza di visione più confortevole in ogni ambiente, riducendo l’affaticamento degli occhi. I monitor dispongono anche di una speciale modalità eye-saver per ridurre le emissioni di luce blu che possono causare affaticamento degli occhi e Flicker Free, che protegge gli occhi dell’utente da qualsiasi sfarfallio sullo schermo.

Come famiglia di punta della linea di monitor ad alta risoluzione di Samsung, S8 offre una risoluzione Ultra-High Definition (UHD), è disponibile nelle varianti da 27 e 32 pollici e presenta una gamma di colori sRGB del 99%, per attività professionali e creative.

Il modello S80UA è anche in grado di trasmettere velocemente dati a 10 Gbps, attraverso la sua porta USB Type C, con una ricarica fino a 90W. L’S8 fornisce, inoltre, una varietà di funzioni di connettività, tra cui USB 3.0 e un hub USB per fornire maggiore usabilità e versatilità.

Il design sottile e senza bordi massimizza il comfort, riducendo al minimo le distrazioni e consentendo al contempo configurazioni a doppio monitor quasi senza soluzione di continuità.

La compatibilità del montaggio VESA (Video Electronics Standards Association) e il supporto regolabile in altezza (HAS) offrono una varietà di punti di controllo per l’inclinazione, la rotazione e la regolazione.

Come la S8, anche la serie S7 offre una risoluzione UHD nei formati da 27 e 32 pollici, con supporto ultrasottile, pannello con ampio angolo di visione da 178 gradi e design quasi senza bordi con la comoda funzione di inclinazione.

La serie S6 è disponibile nei formati da 34’’, 32’’, 27’’ e 24’’, che supportano la risoluzione QHD (2.560×1.440) così come le funzionalità PBP (Picture By Picture) e PIP (Picture In Picture), per lavorare in modalità multitasking in modo efficiente.

I monitor S60UA non supportano solo la tecnologia Daisy Chain, che consente una riproduzione estesa su più schermi e schermate, ma anche il cavo LAN che trasforma il monitor in un Docking Station Hub. La funzionalità Wake On Lan (WOL) integrata, inoltre, consente al computer connesso di essere acceso da remoto tramite un altro dispositivo.

Il monitor Samsung S65UA da 34 pollici ha una risoluzione UWQHD (Ultra-Wide Quad High-Definition) e una curvatura di 1000R, con formato 21:9.

La serie S6 è inoltre supportata da funzionalità di rotazione, inclinazione e regolazione personalizzabili, che consentono agli utenti di trovare il loro angolo di visione perfetto, con possibilità di scegliere tra modalità verticale e orizzontale.

La nuova linea di monitor ad alta risoluzione di Samsung è disponibile in una varietà di modelli, formati e caratteristiche tecniche, che consentono a ciascuna azienda e ogni utente di scegliere il display che meglio si adatta alle specifiche esigenze.