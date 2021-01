Samsung Neo QLED, i Tv pronti per lo smart working

La gamma Tv per il 2021 Samsung Neo QLED si caratterizza non solo per la nuova tecnologia ma anche per le funzionalità intelligenti integrate che arricchiscono l’esperienza d’uso dell’apparecchio televisivo per rispondere alla maggior parte delle esigenze di fitness, intrattenimento e smart working degli utenti.

Il televisore amplia la sua funzione di strumento di fruizione di film e programmi televisivi, per proporsi come dispositivo che supporta le persone in ogni attività quotidiana, in tempi di lavoro e apprendimento a distanza e con la diffusa necessità di comunicare via audio e video da remoto.

I modelli 2021 Neo QLED 8K e 4K di Samsung, oltre ad avanzate funzioni per l’intrattenimento e il gaming, offrono opzioni per il fitness. L’app Samsung Health è pensata per trasformare il soggiorno dell’utente in una palestra personale e la nuova funzione Smart Trainer permette di tracciare e analizzare la propria postura durante l’allenamento. Durante e dopo l’allenamento, inoltre, Smart Trainer fornisce indicazioni sulla forma fisica, aiutando a contare le ripetizioni e a stimare le calorie bruciate. Grazie all’allenamento video interattivo, gestibile con l’assistente vocale Bixby, Samsung Health Smart Trainer si ripromette di migliorare e personalizzare l’esperienza fitness tra le mura domestiche.

Né mancano funzionalità indirizzate in modo specifico alla produttività e allo smart working. La funzione Pc on Tv dei dispositivi Samsung permette di collegare un computer al televisore per lavorare e studiare da casa attraverso il suo schermo. Si può accedere anche alla versione web di Microsoft Office 365 tramite il browser del Tv per creare e modificare documenti.

Una delle esigenze più pressanti del lavoro e dell’apprendimento a distanza è la comunicazione audio e video con colleghi, collaboratori e altre persone in generale. Per le videochiamate, con Google Duo si può utilizzare il proprio smartphone per avviare una call di alta qualità sul proprio Tv, alla quale possono partecipare fino a 32 persone, indipendentemente dal sistema operativo in uso. È sufficiente collegare una webcam tramite USB, e con una smart camera che segue i movimenti sarà possibile anche essere sempre a fuoco.

Tecnologia Neo QLED di Samsung

Per quanto riguarda la qualità dell’immagine, nei suoi modelli di punta 8K (QN900A) e 4K (QN90A) Samsung ha introdotto una tecnologia display completamente nuova, Neo QLED, che si basa su una nuova sorgente luminosa, il Quantum Mini LED, controllata dal sistema Quantum Matrix e dal Neo Quantum, un potente processore di immagini ottimizzato proprio per Neo QLED.

Un Quantum Mini LED, ha spiegato Samsung, misura 1/40 di un LED convenzionale e, invece di utilizzare una lente per diffondere la luce e una cella per mantenere il LED in posizione, utilizza micro-strati molto sottili: di conseguenza, presenta una maggiore densità di LED. La tecnologia Quantum Matrix consente un controllo molto preciso della retroilluminazione, riducendo il blooming e migliorando la resa dei contenuti.

Neo QLED, ha sottolineato ancora Samsung, aumenta la scala della luminanza fino a 12 bit con 4096 livelli; questo permette di ottenere aree scure ancora più scure e aree luminose ancora più luminose, per un’esperienza HDR più precisa e immersiva. Il processore Samsung Neo Quantum offre inoltre funzionalità di upscaling avanzate. Utilizzando fino a 16 diversi modelli di rete neurale, il processore Neo Quantum può ottimizzare la qualità dell’immagine ottenendo un output in 4K e 8K indipendentemente dalla qualità della sorgente, grazie all’intelligenza artificiale e al deep learning.

La gamma Lifestyle TV

Samsung continua a investire anche sulla gamma di Lifestyle TV con l’introduzione di un nuovo design e form factor. The Frame 2021 si basa sul concept di successo di The Frame, offrendo un’esperienza d’uso ancora più personalizzata in un design ancora più sottile. La dimensione della cornice è infatti quasi dimezzata rispetto ai modelli precedenti, avvicinandosi ancora di più all’aspetto di un vero quadro. Le nuove cornici personalizzabili sono disponibili in cinque opzioni di colore e in due diversi stili personalizzabili, Moderno e Smussato, per abbinarsi all’estetica di qualsiasi ambiente.

Con un abbonamento al rinnovato Art Store di The Frame, i clienti potranno inoltre scegliere tra oltre 1.400 opere accuratamente selezionate. La nuova funzione Auto-Curation basata sull’intelligenza artificiale di Samsung impara inoltre a conoscere i gusti degli utenti, suggerendo immagini in linea con le loro preferenze.