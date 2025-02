Samsung lancia il nuovo SSD 9100 Pro con interfaccia PCIe 5.0

Samsung Electronics ha presentato 9100 PRO, il nuovo arrivato della gamma di prodotti SSD dell’azienda. Con la sua interfaccia PCle 5.0, 9100 PRO offre prestazioni avanzate, maggiore produttività per il multitasking e una compatibilità estesa per migliorare l’esperienza d’uso su laptop, PC da gaming e console di gioco.

9100 PRO si propone come una soluzione efficace per gli utenti di laptop e PC desktop che necessitano di velocità di accesso più rapide per i carichi di lavoro con elaborazione parallela dei dati, in particolare per i creator professionisti che lavorano con contenuti basati sull’intelligenza artificiale.

Anche gli utenti che amano le esperienze di gioco adrenaliniche potranno beneficiare delle elevate prestazioni e della capacità di archiviazione offerte dal nuovo SSD.

Samsung 9100 PRO, l’SSD con prestazioni potenziate e maggiore efficienza energetica

9100 PRO supporta l’interfaccia PCIe 5.0, che è due volte più veloce rispetto alla generazione precedente PCIe 4.0. La velocità di lettura sequenziale raggiunge fino a 14.800 MB/s mentre la velocità di scrittura arriva fino a 13.400 MB/s, offrendo prestazioni migliorate fino al 99% rispetto al suo predecessore, 990 PRO.

Anche le velocità di lettura e scrittura casuale sono state potenziate, sottolinea Samsung, raggiungendo fino a 2.200K IOPS e 2.600K IOPS, rispettivamente.

L’efficienza energetica è migliorata del 49% rispetto al modello precedente, grazie a un sistema avanzato di gestione del calore.

Prevenzione del surriscaldamento, capacità di archiviazione espansa e ampia compatibilità

Per prevenire il surriscaldamento e garantire un migliore controllo termico, i modelli da 1TB a 4TB sono dotati di un dissipatore di calore da 8,8mmT, conforme allo standard PCI-SIG D8.

Il modello da 8TB, invece, dispone di un dissipatore di calore da 11,25 mmT ed è il primo SSD NVMe da 8TB di Samsung. La sua elevata capacità offre un’esperienza di gioco ancora più completa e nuove opportunità per lo sviluppo di giochi di nuova generazione e la creazione di contenuti.

9100 PRO è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui laptop, PC desktop e console di gioco, offrendo la possibilità di aggiornare facilmente prestazioni e capacità di archiviazione senza problemi di compatibilità.

Supporto al software Samsung Magician

Il nuovo SSD è, inoltre, supportato dal software Samsung Magician, che offre una suite di strumenti per l’ottimizzazione e il miglioramento delle funzionalità per tutti gli SSD Samsung, incluso il 9100 PRO.

La gestione del dispositivo è semplificata grazie a un processo di migrazione dei dati per gli aggiornamenti SSD, alla protezione dei dati e al monitoraggio dello stato del disco, con notifiche tempestive per gli aggiornamenti del firmware.

Il 9100 PRO sarà lanciato progressivamente a livello globale in quattro capacità: 1TB, 2TB, 4TB e 8TB.

I modelli da 1TB, 2TB e 4TB saranno disponibili per l’acquisto su Samsung.com e presso altri rivenditori a partire dal 18 marzo, mentre il modello da 8TB sarà disponibile dalla seconda metà del 2025.

I prezzi suggeriti dal produttore (MSRP) per i modelli da 1TB, 2TB e 4TB sono rispettivamente di 229,99 euro, 369,99 euro e 689,99 euro.

Per maggiori informazioni, inclusi i dettagli sulla garanzia, è possibile visitare il sito di Samsung.