Samsung Galaxy Tab Active3, tablet per resistere in ambienti difficili

Samsung Electronics presenta il nuovo Galaxy Tab Active3, tablet rugged pensato per supportare i dipendenti che lavorano in mobilità, progettato per gli ambienti difficili.

Galaxy Tab Active3 dispone della certificazione MIL-STD-810H per gestire alcuni tra i lavori più impegnativi negli ambienti più estremi.

Grazie alla capacità di assorbimento degli urti il dispositivo ora è in grado di sopportare cadute da un’altezza massima di 1,5 metri con la cover protettiva in dotazione.

La classificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua assicura inoltre la massima tranquillità quando si lavora in ambienti esterni con condizioni imprevedibili.

Dotato del processore Exynos 9810, 4 GB di RAM e fino a 128 GB di archiviazione interna, Tab Active3 ha la potenza elaborativa utile per le aziende digitali.

Il Wi-Fi MIMO offre la connettività per il trasferimento veloce dei dati.

La batteria da 5050 mAh sostituibile e di lunga durata supporta anche la ricarica veloce tramite USB e POGO pin, in modo da poter dedicare più tempo al lavoro e meno a ricaricare il dispositivo.

Per le aziende che utilizzano tablet in una posizione fissa, come un chiosco multimediale, Tab Active3 ora supporta la modalità senza batteria.

Tab Active3 è un dispositivo pensato per la produttività: ora include Samsung Dex, per dare funzionalità a doppio schermo che permette di svolgere le attività ovunque ci si trovi, sia in ufficio che sul campo.

La fotocamera posteriore da 13 MP serve s scattare foto che scansionare documenti dettagliati, mentre la fotocamera frontale da 5 MP è ideale per le videochiamate o le conferenze telefoniche.

Tab Active3 è supportato da Google ARCore, che mette a disposizione servizi in realtà aumentata, come la formazione da remoto.

Il tasto Active sul lato del dispositivo consente l’accesso alle app o ai programmi utilizzati più spesso, ideale per le chiamate di emergenza, la scansione, la funzione Push to Talk e molto altro ancora.

Per la vendita al dettaglio Galaxy Tab Active3 è ottimizzato per la scansione di codici a barre basata su fotocamera per aiutare i rivenditori a gestire facilmente l’inventario e scansionare i prodotti per l’acquisto. Tab Active 3 supporta anche NFC con EMV Level 1 per il pagamento.

Quando è attivata nelle impostazioni, la funzionalità Touch Sensitivity consente ai professionisti di continuare a utilizzare Tab Active3 mentre si indossano guanti.

La S-Pen con certificazione IP68 serve per l’acquisizione di firme e per la gestione di documenti complessi in ambienti in cui vengono indossati i guanti, la S-Pen è anche resistente all’acqua e alla polvere.

Il nuovo Galaxy Tab Active3 sarà disponibile da fine ottobre nella versione LTE 64GB Enterprise Edition al prezzo di 529 euro nella colorazione Black.