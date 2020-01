Quattro nuovi smartphone Samsung: Galaxy S10 Lite, Note10 Lite, A71 e, A5

Disponibili in un colpo solo, da metà gennaio, i Galaxy S10 Lite e Note10 Lite, più i Galaxy A71 e Galaxy A51.

I nuovi dispositivi Galaxy Lite, fa sapere una nota di Samsung, integrano caratteristiche avanzate come le recenti tecnologie per la fotocamera, il display immersivo e una batteria di lunga durata.

Per portare la fotografia a un livello superiore in qualsiasi situazione, Galaxy S10 Lite dispone di una fotocamera principale e obiettivi ultra-grandangolare e macro, oltre alla nuova funzione Super Steady OIS, che in combinazione con la modalità Super Stabilizzatore assicura maggiore stabilità per le foto e i video acquisiti nel pieno dell’azione.

La fotocamera ultra-grandangolare ha un angolo di visione di 123 gradi e offre lo stesso campo visivo dell’occhio umano, mentre le fotocamere ad alta risoluzione anteriori e posteriori consentono di catturare ogni singolo dettaglio.

Galaxy Note10 Lite e la caratteristica S Pen permettono di aumentare la produttività. Con il supporto per Bluetooth Low-Energy (BLE) è possibile mandare avanti le slide durante una presentazione, controllare la riproduzione di un video o scattare una foto con un semplice click della S Pen. Air Command rende accessibili le funzionalità necessarie della S Pen in modo rapido.

Per gli appunti la funzione “Conversione Digitale del testo” converte le note scritte a mano in testo, pronto da modificare e condividere.



Sia Galaxy S10 Lite che Galaxy Note10 Lite dispongono di un display Infinity-O da 6,7 pollici che permette la massima resa dei contenuti multimediali sullo smartphone. Sono dotati di una batteria da 4.500 mAh e di Ricarica Ultra-Rapida rispettivamente da 45W e 25W.

Forniscono l’accesso all’ecosistema Samsung di app e servizi intelligenti, tra cui Bixby (Vision, Home, Routines), Samsung Pay e Samsung Health. Sono inoltre protetti dalla piattaforma di sicurezza a più livelli Samsung Knox in grado di salvaguardare tutti i dati degli utenti e di tenere separati le informazioni personali da quelle di lavoro.

Galaxy S10 Lite sarà disponibile a partire dalla metà di gennaio nelle colorazioni Prism White, Prism Black e Prism Blue al prezzo di 679 euro.

Galaxy Note10 Lite sarà in vendita sempre da metà gennaio nelle colorazioni Aura Glow, Aura Black e Aura Red al prezzo di 629 euro.

Specifiche tecniche Samsung Galaxy S10 e Note10 Lite

Galaxy S10 Lite Galaxy Note10 Lite Display Display Infinity-O Super AMOLED Full HD+ da 6,7 pollici, 2400×1080 (394 ppi) Certificazione HDR10+ Display Infinity-O Super AMOLED Full HD+ da 6,7 pollici, 2400×1080 (394 ppi) * La diagonale è riferita all’area rettangolare dello schermo, senza tenere conto degli angoli arrotondati.

L’area visualizzabile effettiva è inferiore a causa degli angoli arrotondati e del foro della fotocamera. Fotocamera Posteriore: tripla fotocamera – Macro: 5 MP, F2.4 – Grandangolo: 48 MP, Super Steady OIS, AF, F2.0 – Ultra-grandangolare: 12 MP, F2.2 Anteriore: 32 MP, F2.2 Posteriore: tripla fotocamera – Ultra-grandangolare: 12 MP, F2.2 – Grandangolo: 12 MP, 2PD, AF, F1.7, OIS – Teleobiettivo: 12 MP, F2.4, OIS Anteriore: 32 MP, F2.2 Corpo 75,6 x 162,5 x 8,1 mm, 186 g 76,1 x 163,7 x 8,7 mm, 199 g Processore per le applicazioni Processore Octa-core 7nm a 64 bit

(Single Core 2.8 GHz + Triple Core 2.4 GHz + Quad Core 1.7 GHz) Processore Octa-core 10nm a 64 bit

(Quad Core 2,7 GHz + Quad Core 1,7 GHz) Memoria 8 GB di RAM con 128 GB di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 1TB 6 GB di RAM con 128 GB di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 1TB * Può variare in base al modello, al colore, al mercato e all’operatore mobile. * La memoria utente è inferiore alla memoria totale a causa del sistema operativo e del software utilizzato per l’esecuzione delle funzionalità del dispositivo. La memoria utente effettiva varia a seconda dell’operatore e può cambiare dopo l’esecuzione di aggiornamenti software. Scheda SIM Dual SIM (ibrida): uno slot Nano SIM e uno slot Nano SIM o uno slot MicroSD (fino a 1 TB) Dual SIM (ibrida): uno slot Nano SIM e uno slot Nano SIM o uno slot MicroSD (fino a 1 TB) Può variare in base al mercato e all’operatore mobile. * Scheda SIM e scheda MicroSD in vendita separatamente. Batteria 4.500 mAh (valore tipico) Ricarica Ultra-Rapida (45W) 4.500 mAh (valore tipico) Ricarica Ultra-Rapida (25W) * Valore tipico testato in condizioni di laboratorio di terze parti. Il valore tipico è il valore medio stimato, considerando la deviazione nella capacità della batteria tra i campioni di batteria testati secondo lo standard IEC 61960. La capacità nominale (minima) è di 4.370 mAh. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dell’ambiente di rete, dei modelli di utilizzo e di altri fattori. Sistema operativo Android 10.0 Rete LTE 2×2 MIMO, fino a 3CA, LTE Cat.11 DL 600 Mbps / Cat.5 UP 75 Mbps 2×2 MIMO, fino a 3CA, LTE Cat.11 DL 600 Mbps / Cat.5 UP 75 Mbps * La velocità effettiva può variare a seconda del mercato, dell’operatore e dell’ambiente utente.

Samsung Galaxy A

Galaxy A71 e Galaxy A51 sono le ultime novità della linea Galaxy A e includono varie funzionalità avanzate: il display Infinity-O Super AMOLED, con una dimensione dello schermo di 6,7 pollici o 6,5 pollici, quattro fotocamere posteriori, una fotocamera principale con risoluzione di 64 megapixel e obiettivi Ultra-grandangolare con angolo di visione di 123 gradi, Macro e di Profondità con funzionalità intelligenti e una batteria più duratura.

Galaxy A71 e Galaxy A51 sono infatti dotati di una batteria rispettivamente da 4.500 mAh e 4.000 mAh e grazie alle capacità di ricarica rapida da 25 W e 15 W non occorre attendere a lungo quando è necessario ricaricare il device.

Anche i Galaxy A71 e Galaxy A51 forniscono anche l’accesso all’ecosistema Samsung di app e servizi intelligenti, tra cui Bixby (Vision, Lens Mode, Routines), Samsung Pay e Samsung Health. I dispositivi sono inoltre protetti dalla piattaforma di sicurezza Samsung Knox.

Galaxy A51 sarà disponibile da metà gennaio nelle colorazioni black, blue e white al prezzo di 379,90 euro.

Galaxy A71 sarà disponibile da metà gennaio nelle colorazioni black, blue e silver al prezzo di 479,90 euro.

Specifiche tecniche Samsung Galaxy A51

Galaxy A51 Schermo 6.5 pollici, Full HD+ (1080 x2400) Super AMOLED Infinity-O Display Fotocamere Posteriore Principale: 48MP, F2.0 Profondità: 5MP, F2.2 Macro: 5MP, F2.4 Ultra-grandangolare: 12MP, F2.2 Anteriore Selfie: 32MP, F2.2 Dimensioni 158,5 x 73,6 x 7,9mm / 172g Processore Octa Core (Quad 2.3GHz + Quad 1.7GHz) Memoria 4 GB RAM 128 GB Memoria interna Slot Micro SD (fino a 512 GB) SIM Dual SIM (3 slot) Batteria 4.000 mAh (typical), Ricarica Rapida 15W Autenticazione biometrica Lettore di impronte digitali nel display, Riconoscimento del viso Altre funzioni C-Type, Samsung Pay, Bixby

Specifiche tecniche Samsung Galaxy A71