Samsung Galaxy Note10, doppio formato professionale

Samsung Electronics ha presentato la nuova linea di smartphone Galaxy Note10, che associa al design la nuova S Pen intelligente e prestazioni elevate, in un doppio formato.

Ogni elemento di Galaxy Note10, fa sapere Samsung, è stato concepito per essere elegante, sottile e consentire agli utenti di dedicare la completa attenzione a idee, progetti e contenuti importanti.

Per la prima volta Galaxy Note10 è disponibile in due dimensioni. Galaxy Note10 amplia la gamma Note anche a utenti che desiderano la potenza della S Pen con un form factor ridotto, inserendo il Cinema Infinity Display da 6,3 pollici. Il Galaxy Note10+ presenta lo schermo Note più grande, con un Cinema Infinity Display da 6,8 pollici.

Il Cinema Infinity Display edge-to-edge di Galaxy Note10 è privo di cornici, e lo spazio all’interno del display riservato alla fotocamera anteriore è ridotto e centrato.

Galaxy Note10 è dotato del display Dynamic AMOLED. Grazie alla certificazione HDR10+ e al Dynamic Tone Mapping, fa sapere Samsung, le foto e i video sono più luminosi e presentano una gamma cromatica più ampia. Lo schermo di Galaxy Note10 riduce la luce blu dannosa per gli occhi senza influire sulla qualità del colore.

Galaxy Note10 come strumento di produttività

Il Galaxy Note10 presenta nuove tecnologie, funzionalità avanzate e potenti integrazioni che offrono la libertà di lavorare nel modo più produttivo possibile.

il nuovo smartphone di Samsung introduce nuove funzionalità che migliorano l’esperienza di scrittura. Ora gli utenti possono appuntare le note, convertire istantaneamente la scrittura a mano in testo digitale su Samsung Notes ed esportare il file in una serie di formati differenti, incluso Microsoft Word.

È possibile personalizzare le note diminuendo o ingrandendo le dimensioni del testo, o modificandone il colore.

La nuova S Pen intelligente di Galaxy Note10 è dotata di nuove funzionalità, le Air Actions, che permettono di controllare lo smartphone con semplici ed intuitive gesture, senza toccare il display. Aprendo l’SDK di Air Actions a terze parti, gli sviluppatori possono creare controlli personalizzati che offrono agli utenti la possibilità di giocare o utilizzare le loro applicazioni preferite utilizzando le gesture.

Con Galaxy Note10 è più facile utilizzare lo smartphone come un PC. Con un cavo USB è possibile attivare la modalità Samsung Dex sul computer per poter trasferire comodamente i file da un dispositivo all’altro. Gli utenti possono utilizzare le loro app mobile preferite con un mouse e una tastiera, mantenendo i dati al sicuro sul proprio smartphone grazie a Samsung Knox.

Galaxy Note10 integra il collegamento a Windows 10 direttamente nel pannello rapido, per consentire di controllare le notifiche, inviare e ricevere messaggi e rivedere le foto.

La fotocamera di Galaxy Note10

Galaxy Note10 è dotato di una combinazione di obiettivi professionali e software avanzato.

Consente di realizzare video professionali senza dover portare ulteriori strumenti. La funzione Video Fuoco Live permette di regolare la profondità di campo in modo da poter sfocare lo sfondo e mettere a fuoco il soggetto. La funzione Audio Zoom amplifica l'audio all’interno del video, allontanando il rumore di fondo per aiutare a concentrarsi sui suoni. La funzione Super Stabilizzatore assicura una stabilizzazione ottimale delle riprese video per immagini perfettamente stabili, come con una action camera.

Una volta registrato il video gli utenti lo possono modificare istantaneamente. Video editor può essere utilizzato con la S Pen, quindi, invece di dover toccare per selezionare o modificare una clip, gli utenti possono scegliere il momento esatto che vogliono tagliare. Per i creatori di contenuti che necessitano di un controllo maggiore sul proprio filmato, Adobe Rush su Galaxy Note10 offre una suite di strumenti di editing ancora più precisi grazie alla S Pen.

Galaxy Note10 introduce la funzione Registrazione Schermo. Grazie a questa funzionalità è possibile registrare facilmente ciò che è visibile sullo schermo, utilizzare contemporaneamente la fotocamera frontale per condividere le proprie reazioni e sfruttare la S Pen per prendere note in modo da realizzare video più divertenti e coinvolgenti.

Lo smarthone integra nella fotocamera le avanzate funzionalità AR e 3D. Insieme alla fotocamera Ultra-grandangolare, si tramuta in un mezzo completamente nuovo per i creatori di contenuti. Con AR Doodle, è possibile utilizzare la S Pen per personalizzare le foto con disegni dinamici, effetti e animazioni che seguono l'immagine. E attraverso 3D Scanner la fotocamera di profondità 3D ToF di Galaxy Note10+ può eseguire la scansione di un oggetto e trasformarlo istantaneamente in un rendering 3D mobile.

Disponibilità in Italia

Galaxy Note10 sarà disponibile in due colorazioni, Aura Glow e Aura Black. Galaxy Note10+ invece, sarà disponibile in Aura Glow, Aura Black e Aura White (solo nella versione da 512GB disponibile online) e la versione 5G sarà disponibile nella variante Aura Black.

I nuovi Galaxy Note10, Galaxy Note10+ saranno disponibili in pre-ordine a partire dal 7 agosto, fino al 22 agosto.

Galaxy Note10 nella versione 8GB RAM con 256GB di memoria interna sarà disponibile al prezzo consigliato di 979 euro. Galaxy Note10+ nella versione 12GB RAM con 256GB di memoria interna espandibile sarà disponibile al prezzo consigliato di 1.129 euro; mentre nella versione 12GB RAM con 512GB di memoria interna espandibile, al prezzo consigliato di 1.229 euro, quest’ultimo disponibile solo su Samsung Shop online. Galaxy Note10+ 5G 12GB RAM con 256GB di memoria interna espandibile sarà disponibile al prezzo consigliato di 1.229 euro presso i maggiori operatori telefonici.

Le specifiche dei Galaxy Note10 e Note10+

Galaxy Note10 Galaxy Note10+ Display 6.3-pollici FHD+ Dynamic AMOLED Infinity-O Display, 2280x1080 (401ppi) HDR10+ Certified 6.8-pollici Quad HD+ Dynamic AMOLED Infinity-O Display 3040×1440 (498ppi) HDR10+ Certified * Schermo misurato diagonalmente con un rettangolo senza prendere in considerazione gli angoli arrotondati; l’area visibile effettiva è minore per via degli angoli arrotondati e il foro della fotocamera. * La risoluzione di default del Galaxy Note 10+ è full HD+ e può esseere modificata in Quad HD+ dalle Impostazioni. Fotocamera Posteriore: Triple Camera - Ultra Wide: 16MP F2.2 (123°) - Angolo di visuale: 12MP 2PD AF F1.5/F2.4 OIS (77°) - Telephoto: 12MP F2.1 OIS (45°) Frontale: 10MP 2PD AF F2.2 (80°) Posteriore: Quad Camera - Ultra Wide: 16MP F2.2 (123°) - Angolo di visuale: 12MP 2PD AF F1.5/F2.4 OIS (77°) - Telephoto: 12MP F2.1 OIS (45°) - DepthVision Camera: VGA F1.4 Frontale: 10MP 2PD AF F2.2 (80°) Dimensioni 71.8 x 151.0 x 7.9mm, 168g (BLE S Pen: 5.8 × 4.35 × 105.08mm, 3.04g) 77.2 x 162.3 x 7.9mm, 196g (BLE S Pen: 5.8 × 4.35 × 105.08 3.04g) * Galaxy Note10+ 5G mmWave pesa 198g. AP - Processore 7nm 64-bit Octa-core (Max. 2.7 GHz + 2.4 GHz + 1.9 GHz) * Può variare in base all mercato e all’operatore telefonico. Memoria - 8GB RAM con 256GB di memoria interna (solo per modelloLTE) - 12GB RAM con 256GB di memoria interna - 12GB RAM con 512GB di memoria interna * Può variare in base al mercato e all’operatore telefonico. * La memoria dell’utente è minore rispetto al totale della memoria per via della memoria occupata dal sistema operativo e dal software utilizzato per le funzioni del dispositivo. La memoria disponibile effettiva varia dall’operatore e può variare a seguito degli aggiornamenti di software. SIM Card LTE Dual SIM: una Nano SIM e una Nano SIM Dual SIM (Hybrid): una Nano SIM e una Nano SIM o uno slot MicroSD (fino a 1TB) 5G Single SIM: una Nano SIM e uno slot MicroSD (fino a 1TB) * Può variare dal mercato e dall’operatore telefonico. * SIM card e MicroSD card vendute separatamente. *Vassoio per Hybrid SIM disponibile solo per il modello Galaxy Note10+ LTE. Batteria[10] 3,500mAh (standard) 4,300mAh (standard) * Valore standard testato in condizioni di laboratorio da terze parti. Il valore standard corrisponde alla media stimata del valore considerando la devizione della capacità dei sample di batteria testati negli standard IEC 61960. La capacità minima è di 3400mAh per Galaxy Note10 e 4170mAh per Galaxy Note10+. La durata della batteria effettiva può variare dall’ambiente di network, l’usabilità, e altri fattori. Super Fast Charging compatible via cavo con QC2.0, AFC e PD3.0 Velocità wireless charging aumenta con Fast Wireless Charging 2.0 Condivisione di carica wireless OS Android 9.0 (Pie) Network LTE 4x4 MIMO potenziato, Fino a 6CA, LTE Cat.20 - Fino a 2.0Gbps di Download / Fino a 150Mbps di Upload * Velocità effettiva può variare in base al mercato, operatore e ambiente di utilizzo. 5G 5G Non Standalone (NSA), Sub6 * Il supporto può variare in base al mercato, operatore telefonico e ambiente di utilizzo. Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM - Fino a 1.2Gbps di Download / Fino a 1.2Gbps di Upload *Può variare in base al mercato e all’operatore. Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, Sistema di localizzaione (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*) *La coperatura di Galileo e BeiDou può essere limitata. BeiDou potrebbe non essere disponibili per alcuni mercati. Pagamento NFC, MST *Può variare in base al mercato, all’operatore telefonico e al gestore. Sensori Accelerometro, Barometro, Lettore di impronte digitali ad ultrasuoni, Giroscopio, Sensore Geomagnetico, Sensore Hall, Sensore di Prossimità, Sensore di luce RGB (BLE S Pen: Sensore a 6 assi comprende Giroscopio e Accelerometro) Autenticazione Tipo di Blocco: Trascinamento, Segno, PIN, Password

Tipo di Blocco Biometrico: Sensore delle Impronte Digitali, Riconoscimento del viso Audio Stereo speakers e auricolari: Audio AKG (Auricolari comprese: attacco Type-C, canale ibrido, unità dinamica bilaterale) Audio surround con Dolby Atmos technology (Dolby Digital, Dolby Digital Plus compresi) Fromato Audio Playback: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE Video MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM