Samsung Galaxy Fold era stato presentato a febbraio di quest’anno, quale primo smartphone con schermo pieghevole ad arrivare sul mercato.

Il suo effettivo rilascio commerciale era però stato poi successivamente ritardato, dopo che i primi test sul campo avevano evidenziato problemi proprio con il display.

Ora Samsung fa sapere di aver impiegato questi ultimi mesi per apportare miglioramenti al Galaxy Fold e per una attenta valutazione del design del prodotto. L’azienda ha dunque dichiarato di aver applicato le correzioni necessarie ed eseguito test rigorosi per convalidare le modifiche apportate al prodotto, che ora sembra davvero pronto per il debutto ufficiale.

L’azienda sudcoreana ha offerto anche dei dettagli su alcuni dei miglioramenti applicati al design e alla costruzione del Galaxy Fold. Tra questi: lo strato protettivo superiore dell'Infinity Flex Display è stato esteso oltre la cornice, rendendo evidente che è parte integrante della struttura del display e non è destinato a essere rimosso.

Dopo le ultime modifiche al design, Galaxy Fold presenta inoltre ulteriori rinforzi per proteggere meglio il dispositivo da particelle esterne, mantenendo al contempo la sua peculiare user experience pieghevole. In particolare, le parti superiore e inferiore dell'area della cerniera sono state rafforzate con l’aggiunta di nuovi tappi di protezione. Sono stati inclusi strati metallici aggiuntivi sotto l'Infinity Flex Display, per rafforzare la protezione dello schermo. Inoltre, lo spazio tra la cerniera e il corpo del Galaxy Fold è stato ridotto.

Insieme a questi miglioramenti, Samsung ha anche lavorato per migliorare la user experience complessiva di Galaxy Fold, tra le altre cose mediante l'ottimizzazione di più app e servizi per il dispositivo dal display pieghevole. Samsung ha anche affermato che sta ultimando i test sul prodotto finale, in modo da poter rendere Galaxy Fold disponibile per la vendita a partire da settembre, in mercati selezionati.

I dettagli più precisi sulla disponibilità verranno annunciati in seguito, fa sapere l’azienda: la nuova data del lancio commerciale è dunque fissata per settembre, ma il riferimento a mercati selezionati sembra escludere un lancio mondiale. Evidentemente Samsung preferisce, dopo le difficoltà iniziali, procedere con un rilascio graduale.

Maggiori informazioni sul prodotto sono disponibili sul sito Samsung, a questo link.