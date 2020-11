Samsung Galaxy A12 e A02s, in Italia a inizio 2021

Samsung ha preannunciato la disponibilità in Italia a partire dai primi mesi del 2021 dei due nuovi smartphone Galaxy A12 e Galaxy A02s, che portano caratteristiche tecnologiche interessanti nella fascia accessibile.

Tra queste, il display Infinity-V HD+ da 6,5 pollici e la batteria a lunga durata da 5.000 mAh che promette di offrire un utilizzo dello smartphone per tutto il giorno senza dover interrompere il flusso produttivo: inoltre, la ricarica rapida da 15W disponibile su entrambi i modelli contribuisce a ridurre il tempo necessario per ricaricare il dispositivo.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, la fotocamera principale è da 48 MP per il modello Galaxy A12 e da 13 MP per il Galaxy A02s. Galaxy A12 include poi anche una fotocamera ultra-grandangolare da 5 MP per le foto panoramiche ed entrambi dispongono di una fotocamera di profondità da 2 MP, che permette di mettere a fuoco il soggetto principale della foto, e di una Macro da 2 MP per catturare i dettagli a distanza ravvicinata.

Samsung ha curato il design dei nuovi smartphone in modo che il corpo risulti elegante e al contempo confortevole da impugnare. Sia Galaxy A12 che Galaxy A02s saranno disponibili nelle colorazioni bianco e nero, mentre Galaxy A12 è disponibile anche in blu.

Galaxy A12 sfrutta inoltre la piattaforma di sicurezza Samsung Knox ed è supportato da un sensore di impronte digitali laterale.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy A12 e A02s