Samsung e Qualcomm estendono la loro partnership strategica

Qualcomm Incorporated ha annunciato di aver rafforzato la propria partnership strategica con Samsung Electronics, con lo scopo di offrire esperienze premium ai consumatori per i dispositivi Galaxy.

Qualcomm Incorporated e Samsung hanno concordato di estendere il loro accordo di licenza di brevetto per le tecnologie mobile 3G, 4G, 5G e 6G fino alla fine del 2030.

Ma la partnership va oltre l’estensione dell’accordo: Qualcomm Technologies, una consociata di Qualcomm Incorporated, e Samsung hanno infatti concordato di espandere la loro collaborazione con le piattaforme Snapdragon per i futuri prodotti premium Samsung Galaxy, tra cui smartphone, pc, tablet, realtà estesa e altro ancora.

Queste collaborazioni – hanno sottolineato le due società tecnologiche – sono tese a rafforzare la storia di successo delle aziende e riaffermano il loro impegno a espandere la leadership tecnologica e a fornire migliori esperienze di dispositivi.

Cristiano Amon, presidente e amministratore delegato di Qualcomm Incorporated, ha dichiarato: “L’estensione del nostro accordo di licenza è un’ulteriore prova del nostro impegno reciproco per una collaborazione a lungo termine. Il nostro rapporto con Samsung non è mai stato così forte.

Per oltre due decenni abbiamo lavorato insieme per guidare il settore e siamo lieti di continuare questa partnership strategica per sviluppare tecnologie e prodotti innovativi utilizzando le piattaforme Snapdragon per alimentare un maggior numero di dispositivi Samsung premium a livello globale“.

Il Dr. TM Roh, Presidente e Responsabile del settore MX di Samsung Electronics, ha affermato: “La tecnologia innovativa di Qualcomm ha svolto un ruolo fondamentale per il progresso dell’industria mobile. La collaborazione tra Samsung e Qualcomm dura da molti anni e questi accordi riflettono la nostra stretta e duratura partnership strategica.

Ci impegniamo a collaborare con Qualcomm per far progredire il settore della telefonia mobile e l’esperienza degli utenti nei futuri dispositivi Samsung Galaxy“.

