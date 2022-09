Samsung Developer Conference 2022 al via il 12 ottobre

Samsung Electronics ha annunciato che il 12 ottobre ospiterà la Samsung Developer Conference 2022 (SDC22) presso il Moscone North di San Francisco.

La conferenza annuale, che si terrà sia dal vivo che virtualmente, ha informato l’azienda, metterà in evidenza i piani di Samsung per lo sviluppo della piattaforma SmartThings e la collaborazione con sviluppatori e creator per costruire esperienze connesse di ultima generazione per milioni di persone in tutto il mondo.

Alla DSC22, Samsung condividerà gli aggiornamenti dei suoi software, servizi e piattaforme, tra cui SmartThings, per offrire a tutti un mondo migliore e più connesso.

L’azienda presenterà la propria vision della Calm Technology, in cui i dispositivi si connettono senza soluzione di continuità per un’esperienza di consumo più intelligente che avviene istantaneamente.

Jong-Hee (JH) Han, Vice Presidente, CEO e Head of Device eXperience (DX) Division di Samsung Electronics, aprirà il keynote della DSC22 condividendo la vision dell’azienda.

A lui si uniranno altri manager di Samsung, che condivideranno le strategie dell’azienda in aree come quelle delle tecnologie future. Tra gli altri relatori vi sono:

Sebastian Seung, Presidente e Head of Samsung Research

Yongjae Kim, EVP, Vice Head del team di R&S, Visual Display Business

Sang Kim, SVP e Head of Product & Marketing, Samsung Electronics America

Jaeyeon Jung, VP e Head of SmartThings, Mobile eXperience Business

Hyesoon Jung, VP e Head of Framework R&S Group, Mobile eXperience Business

Mark Benson, Head of SmartThings

Anil Yadav, Head of Bixby Lab, Samsung Research America

Oltre al discorso inaugurale, l’SDC22 prevede sessioni di approfondimento aperte sia ai partecipanti in presenza che a quelli virtuali.

Queste sessioni offrono l’opportunità di collaborare e conoscere meglio le più recenti piattaforme e strumenti dell’azienda dedicati agli sviluppatori, tra cui Bixby, One UI 5, SmartThings e Matter, Samsung Wallet, Tizen e altro ancora, oltre all’opportunità di esplorare ecosistemi di partner.

L’evento in loco offrirà esperienze di hands-on nella Tech Square di Samsung, con la possibilità di esplorare nuovi scenari SmartThings e le ultime innovazioni dell’azienda. L’evento offrirà anche opportunità di networking e varie attività sul posto.

La SDC22 ospiterà ulteriori attività per chi si iscrive online, tra cui il Code Lab, dove gli sviluppatori potranno collaborare e affinare le proprie capacità di coding.

