Samsung ha lanciato due nuovi componenti della gamma Chromebook: il Chromebook 4 e il Chromebook 4+, caratterizzati da un design elegante e un prezzo contenuto.

La linea Chromebook 4 presenta aggiornamenti sia dal lato hardware sia software, con caratteristiche indirizzate agli utenti alla ricerca di un’esperienza del sistema operativo Google che offra portabilità, affidabilità e un costo accessibile.

La linea Samsung Chromebook 4 si presenta un design semplice, con l’aspetto di un dispositivo premium che non mostra viti alla vista e che fonde estetica e funzionalità. Sia il modello Chromebook 4 sia il Chromebook 4+ sono sottili e leggeri, facili da portare con sé ovunque. Il Chromebook 4 è dotato di uno schermo da 11,6“ e pesa 1,18 kg, mentre il Chromebook 4+ presenta uno schermo più grande da 15,6”, pur rimanendo altrettanto sottile e pesando solo 1,7 kg.

Entrambi i dispositivi, sottolinea Samsung, sono stati sottoposti a test di durabilità per garantire, oltre all’aspetto gradevole, la solidità e la resistenza richieste da chi lavora spesso fuori dall’ufficio.

Chromebook 4 e il Chromebook 4+ offrono una durata della batteria rispettivamente di 12,5 e 10,5 ore. Rendono dunque possibile lavorare tutto il giorno senza costringere a ricaricare il dispositivo.

Dal punto di vista delle prestazioni, la linea Samsung Chromebook 4 presenta fino a 64 GB di storage, 6 GB di memoria e un processore Intel Celeron N4000. È inoltre dotata di connettività WiFi Gigabit, e di una porta USB-C integrata che serve non solo per l'alimentazione, ma anche per il trasferimento di dati ad alta velocità, fino a 5 Gbps. È anche possibile collegare il Chromebook 4 o 4+ a un monitor 4K e commutare all’Ultra-HD, ad esempio per una presentazione.

La linea Chromebook 4 di Samsung si basa chiaramente sul sistema operativo Chrome OS e offre dunque l’integrazione, per produrre, creare e collaborare, con l'ecosistema Google. I nuovi Chromebook 4 e 4+ sono anche dotati dell'Assistente Google integrato per controllare le funzioni compatibili con la voce.

Negli Stati Uniti, il prezzo di Chromebook 4 parte da 229,99 dollari e quello del Chromebook 4+ parte da 299,99 dollari. Non ci sono al momento informazioni su prezzi e disponibilità in Italia.