Samsung Chromebook 4 e Chromebook 4 plus disponibili in Italia

Arrivano sul mercato italiano i notebook Samsung Chromebook 4 e Chromebook 4+, dotati di spazio di archiviazione fino a 64 GB, 4 GB di memoria e processore Intel Celeron N4000.

La linea Chromebook 4 è dotata del più recente standard di connettività wireless con funzionalità Wi-Fi Gigabit, che consente di riprodurre in streaming dal web contenuti ad alta definizione, caricare istantaneamente le pagine web e trasferire gigabyte di dati in pochi secondi.

Dispongono di porta USB-C integrata non solo per l’alimentazione, ma anche per il trasferimento dati ad alta velocità, con velocità fino a 5 Gbps.

Sono collegabili a un monitor 4K, per passare alla visualizzazione Ultra-HD.

Chromebook 4 è dotato di schermo da 11.6″, uno spessore di 16.8 mm da chiuso pesa soli 1.18kg, mentre Chromebook 4+ offre uno schermo da 15.6″, pur rimanendo sottile e pesando solo 1.7kg. Il notebook, inoltre, consente di avere un ampio spazio di lavoro per il multitasking offrendo la possibilità di aprire diverse finestre in un solo schermo.

Entrambi i dispositivi sono stati sottoposti a test di durata per garantire robustezza e affidabilità, rispondendo a otto delle prove dello standard militare Mil-STD-810, che misurano la resistenza a temperature estreme, polvere e altri shock.

Chromebook 4 e Chromebook 4+ sono caratterizzati da una maggiore durata della batteria, che può arrivare fino a rispettivamente 12,5 e 10,5 ore.

La linea Chromebook 4 consente di creare e collaborare grazie a Documenti Google e Google Drive, navigare sul web in modo più efficace su Chrome e scaricare app e servizi con Google Play Store e dispongono di Assistente Google integrato.

Il Samsung Chromebook 4 ha prezzo consigliato di 359,90 euro e il Samsung Chromebook 4+ ha prezzo consigliato di 409,90 euro su Samsung.com.