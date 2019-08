Il Withings BPM Core è un dispositivo 3-in-1, che funge da tensiometro connesso con funzioni di elettrocardiogramma e stetoscopio digitale: il primo prodotto al mondo che riunisce queste tre funzionalità, sostiene l’azienda produttrice.

BPM Core è stato sviluppato da Withings con l’aiuto di cardiologi di due tra i principali ospedali di Parigi. Promette, allo stesso tempo, semplicità di utilizzo, anche grazie alle sue funzionalità smart e connesse e all’integrazione con l’app mobile.

In ogni caso, le letture sono mostrate all’istante anche sul dispositivo stesso: ciò, insieme al supporto WiFi (che si aggiunge al Bluetooth), rende non per forza necessario avere lo smartphone vicino per ogni misurazione.

L’apparecchio consente di monitorare pressione sanguigna e frequenza cardiaca in maniera comoda, e può aiutare a rilevare diversi disturbi cardiovascolari e a identificare problemi cardiaci prima che progrediscano. Registrando un elettrocardiogramma tramite tre elettrodi, consente anche di rilevare la fibrillazione atriale. Naturalmente nessun apparecchio può sostituirsi a un medico, né BPM Core intende farlo, anzi: il dispositivo, al contrario, permette di avere un supporto ancora più informato ed efficace dal proprio medico, grazie alla possibilità di condividere le misurazioni tramite lo smartphone.

Dal punto di vista delle funzionalità tecnologiche, BPM Core si sincronizza con l'app gratuita Health Mate, disponibile su App Store e su Google Play, e consente di accedere ai dati sia dall'app che sul web, nell’account Withings personale. BPM Core di Withings è multi-user: può essere infatti utilizzato da un massimo di otto persone e consente di assegnare una misurazione a un utente direttamente sul dispositivo. Funziona con una batteria ricaricabile, consente di impostare promemoria nell’app per ricordarsi di effettuare le misurazioni e si sincronizza anche con Apple Health, per importare ed esportare i dati.

BPM Core è tra i prodotti di punta della linea health di Withings e il prezzo, di circa 250 euro, è proporzionato alla ricchezza di funzionalità avanzate.

Nuovo nel catalogo dell’azienda francese è anche il modello BPM Connect: si tratta di un prodotto più semplice, che consente di misurare la pressione sanguigna e che ha un costo più accessibile, di 99,95 euro.

Anch’esso consente di visualizzare immediatamente i risultati sullo schermo del dispositivo e supporta la sincronizzazione dei dati con l’ecosistema digitale grazie al supporto sia WiFi che Bluetooth.

Tutte le informazioni sui due nuovi prodotti sono disponibili sul sito Withings, a questo link.