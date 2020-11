Safe Spacer, il dispositivo indossabile per il distanziamento fisico

Safe Spacer è un dispositivo indossabile leggero che aiuta a operare con maggiore tranquillità, consentendo ai dipendenti e ai visitatori di mantenere una distanza fisica sicura in fabbriche, magazzini, uffici, musei, hotel e altri luoghi di lavoro e spazi pubblici.

Il device wearable prodotto dalla modenese IK Multimedia è ora disponibile: offre alle aziende di qualsiasi dimensione una soluzione semplice ma efficace, inoltre comoda da indossare, ricaricare e sincronizzare.

Safe Spacer fornisce anche opzioni di integrazione complete per le grandi imprese che utilizzano i propri sistemi di dati proprietari. Questi strumenti, insieme a una serie di accessori per la ricarica e il recupero dei dati, rendono Safe Spacer un sistema estremamente conveniente e flessibile per praticamente qualsiasi tipo di organizzazione.

Il dispositivo Safe Spacer rileva con precisione quando altre unità Safe Spacer si trovano nel raggio di 2 m (la distanza è personalizzabile), avvisando gli utenti con una scelta di allarmi visivi, sonori o vibrazioni. Utilizzando una tecnologia a banda ultralarga, Safe Spacer è in grado di fornire una precisione fino a 10 volte migliore rispetto al Bluetooth, e offre inoltre agli utenti la possibilità di memorizzare i dati di “collisione” per monitorare la conformità o eseguire un rapido tracciamento dei contatti.

Gli utenti possono poi anche scegliere tra una gamma di opzioni accessorie, tra laccetto, bracciale e passante per cintura, per adattarsi a qualsiasi posto di lavoro senza compromettere i protocolli di sicurezza esistenti.

Per aiutare le organizzazioni a gestire più dispositivi, la docking station opzionale S-Charger consente di caricare contemporaneamente fino a 25 Safe Spacer. S-Charger può essere collegata ad un computer che utilizza il software gratuito Safe Spacer per recuperare i dati di conformità e di collisione, personalizzare le impostazioni e altro ancora.

Per le aziende che desiderano maggiori dati di conformità in tempo reale, Safe Spacer può anche sincronizzarsi in modalità wireless tramite l’unità di accesso Ultra-wideband opzionale S-Bridge. Può essere posizionata in posizioni strategiche, come punti di entrata o di uscita, per leggere i dati dai dispositivi Safe Spacer man mano che gli utenti si avvicinano, eliminando la necessità di lunghe code di dipendenti per scaricare i dati dei loro dispositivi.

Sia l’S-Bridge che l’S-Charger possono collegarsi a qualsiasi computer via USB, e il software gratuito Safe Spacer estrae i dati per la revisione, l’analisi e, se necessario, il tracciamento dei contatti. Per mantenere elevati standard di privacy, sul dispositivo non viene memorizzato alcun dato, ad eccezione dell’ID e della prossimità del dispositivo stesso; l’associazione degli ID ai nomi di chi indossa i device è del tutto opzionale.

Il dispositivo e tutti i relativi accessori sono disponibili direttamente da IK Multimedia, che ha anche pubblicato una guida online che aiuta gli utenti a selezionare le opzioni migliori per le esigenze della loro organizzazione e consente di richiedere una consulenza personalizzata.

Al netto dell’IVA, i prezzi sono di 85 euro per Safe Spacer, 270 euro per S-Charger e 120 euro per S-Bridge; sono anche disponibili, informa il produttore, sconti in base al volume.