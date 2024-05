Sabrina Mazzanti è la nuova marketing di Commvault per South Western Europe

Commvault ha annunciato di aver promosso Sabrina Mazzanti a Director of Marketing South Western Europe.

In questo nuovo ruolo, Sabrina avrà la responsabilità di guidare la strategia e le attività di marketing della Region, supportando l’azienda nella definizione di campagne volte a incrementare la visibilità e consolidare le relazioni con clienti e partner, supportando la creazione di nuove opportunità di business.

Con uno spirito innovativo ed entusiasta e oltre 20 anni di esperienza nel settore ICT, grazie alle sue solide competenze e profondo know how del mercato, Sabrina assume il nuovo incarico dopo 3 anni nel ruolo di Head of Regional Marketing South Western.

“Sono molto orgogliosa del mio percorso in Commvault e di questo riconoscimento, che testimonia il valore delle attività svolte e dei risultati ottenuti insieme ai colleghi. Nel mio nuovo ruolo avrò la possibilità di aumentare le opportunità a supporto dei team sales, potenziare ulteriormente la visibilità dell’azienda e avviare campagne congiunte con i nostri partner per consolidare le relazioni con i clienti che hanno deciso di intraprendere il percorso verso la cyber resilience con noi,” afferma Sabrina Mazzanti.

“Nell’era digitale, gli attacchi cyber sono sempre più sofisticati e pericolosi,” sottolinea Mauro Palmigiani, Area Vice President South Western Europe. “Le competenze di sicurezza di Sabrina e l’impegno di questi anni saranno fondamentali per promuovere lo shift da data protection a cyber resilienza che, attraverso solide attività a sostegno della consapevolezza delle aziende, ci consentirà di accelerare ulteriormente il percorso di crescita del business nella nostra regione.”