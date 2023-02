Rubrik nomina Alessio Stellati Regional Director Italy

Rubrik ha annunciato la nomina di Alessio Stellati come Regional Director Italy.

Il manager porta in azienda una profonda esperienza nel mondo della cybersecurity e svolgerà un ruolo strategico nello sviluppo e nel consolidamento della presenza di Rubrik in tutto il territorio italiano, con un particolare focus nell’ampliamento di mercati verticali come la pubblica amministrazione, la sanità e le aziende di grandi dimensioni.

Alessio arriva da Zscaler dove era Country Manager con la responsabilità di sviluppare e ampliare il business italiano dell’azienda. Prima di questa esperienza, Stellati ha trascorso 11 anni in Inghilterra presso Gartner, dove ha ricoperto diversi ruoli, il più recente come Vice President Sales per il mercato UK, lavorando a stretto contatto con CIO e CTO di aziende FTSE100 nel mercato anglosassone e contribuendo a definire modelli di business incentrati sull’innovazione.

“Sono pronto a intraprendere questa nuova sfida professionale con l’obiettivo di consolidare e accelerare la crescita di Rubrik in Italia”, ha dichiarato Alessio Stellati, Regional Director Italy di Rubrik. “Il mercato italiano è ormai pronto a investire su digitalizzazione e cybersecurity, e tutte le realtà devono comprendere l’importanza di proteggere adeguatamente i loro asset più importanti, i dati. La posizione di leadership di Rubrik nel panorama della Zero Trust Data Security mi ha particolarmente affascinato perché risponde in modo perfetto alle esigenze in tema di sicurezza e protezione dei dati di tutte le realtà, dalle più piccole alle più grandi”.

La nomina di un Regional Director per l’Italia segue quelle di John W. Thompson a Lead Independent Board Director, Chris Krebs a Chair CISO Advisory Board, Michael Mestrovich a CISO, Arun Dharmalingam Vice President, EMEA & APAC Channels, Alliances & Global GSI e Mark McLaughlin nel Consiglio d’Amministrazione confermando l’importante crescita di Rubrik sui mercati internazionali, oltre che locali.