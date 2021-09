Roxio Toast 20: editing, conversione e masterizzazione dei file su Mac

Toast 20 Titanium e Toast 20 Pro sono le ultime versioni della storica e versatile suite di masterizzazione di dischi per macOS di Roxio, brand che ora fa parte di Corel.

Si tratta di un software che già da tempo va oltre la tradizionale masterizzazione di CD e DVD, per offrire una suite completa di gestione dei file multimediali.

Roxio Toast 20 offre nuove funzioni di authoring di DVD con il Template Designer, insieme a miglioramenti per la masterizzazione di dischi audio, una più facile conversione di formati di file e altro ancora.

Con il Template Designer gli utenti hanno a disposizione nuovi strumenti di personalizzazione per creare e salvare i propri modelli di menu per i DVD. È possibile personalizzare il tipo di carattere, il layout di menu e sottomenu e i pulsanti del menu. Inoltre, aggiungere sfondi personalizzati, cornici creative alle opzioni di menu, musica e altro.

Per quanto riguarda la conversione di file, è possibile convertire foto, video e file audio tra i formati digitali più diffusi in modo facile e veloce. Basta semplicemente trascinare il proprio file e scegliere il formato di output desiderato, per convertirlo.

Un’altra nuova funzione è Workflow Walkthrough, che consente di padroneggiare con maggiore semplicità una varietà di flussi di lavoro di Toast 20. Con le guide sullo schermo, gli utenti possono imparare a fare qualsiasi cosa con il software, dalla masterizzazione di video, foto o audio alla creazione di dischi duplicati, alla conversione di file tra formati e altro.

C’è ora anche una maggiore flessibilità nella masterizzazione di dischi audio, che permette agli utenti di personalizzare facilmente i metadati dei file audio aggiunti. Ora è possibile scegliere di visualizzare colonne personalizzate come artista, artwork e titolo dell’album e genere; o persino includere tag audio personalizzati che verranno aggiunti ai metadati del mix quando questo viene masterizzato su disco.

Toast 20 Pro è la suite multimediale basata sulle funzionalità di Toast 20 Titanium e che in più offre ulteriori strumenti di digital media management.

Per quanto riguarda la masterizzazione, consente di masterizzare i propri video ad alta definizione su Blu-ray Disc.

Include poi WinZip Mac 9, che offre funzionalità PDF migliorate, funzioni di backup e protezione per archiviare, gestire e condividere in modo sicuro i file sul Mac, con il supporto per iCloud e Google Drive, e altro.

Prerogativa del pacchetto Toast 20 Pro è anche l’inclusione di Painter Essentials 8, software che consente di fare schizzi, disegnare o dipingere su una tela digitale, in modo semplice e utilizzando pennelli realistici.

Sempre in Toast 20 Pro c’è anche AfterShot 3, applicazione di editing di immagini che permette di correggere e migliorare le foto e applicare regolazioni a una o a una moltitudine di foto in una volta sola.