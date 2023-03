Round di investimenti record per Stripe: la valutazione è di 50 miliardi di dollari

Stripe ha firmato accordi per una raccolta di fondi di Serie I di oltre 6,5 miliardi di dollari con una valutazione di 50 miliardi di dollari.

Tra gli investitori primari figurano gli attuali azionisti di Stripe – Andreessen Horowitz, Baillie Gifford, Founders Fund, General Catalyst, MSD Partners e Thrive Capital – e nuovi investitori tra cui GIC, Goldman Sachs Asset and Wealth Management e Temasek.

I fondi raccolti saranno utilizzati per fornire liquidità agli attuali e agli ex dipendenti e per far fronte agli obblighi di ritenuta fiscale dei dipendenti relativi ai premi azionari, con il conseguente ritiro delle azioni Stripe che compenserà l’emissione di nuove azioni per gli investitori della Serie I. la società in una nota ha inoltre affermato di non avere bisogno di questo capitale per gestire la propria attività.

Senza dubbio, non si tratta di un periodo semplice per il settore bancario. A breve distanza l’uno dall’altra il fallimento di Silicon Valley Bank e la profonda crisi di Credit Suisse stanno proiettando ombre lunghe e ben poco rassicuranti.

La stessa Stripe non è certo immune a questo fenomeno: a novembre 2022 in un blog post la società aveva annunciato il taglio del 14% della forza lavoro.

La stessa valutazione della fintech, ora pari a 50 miliardi di dollari, secondo Forbes era di 115 miliardi a febbraio 2021.

Il combinato disposto di numerosi fattori, tutti negativi, non ha certo aiutato Stripe e neppure il settore ICT in generale: di fatto sono mesi che i licenziamenti di massa nelle Big Tech si susseguono con disarmante regolarità. Vedremo se, dopo i continui rinvii, il 2023 sarà per Stripe l’anno della quotazione in borsa. Facile immaginare tuttavia che la società preferisca attendere periodi meno turbolenti di quello attuale per un IPO che si preannuncia di grande impatto economico.