Rosver sceglie ally Consulting per l’innovazione del magazzino

Rosver, società fondata nel 1961, si occupa della produzione, dell’import-export e della distribuzione di abrasivi, commercializzati in Italia prevalentemente tramite il canale delle utensilerie e delle ferramenta. Si tratta di una realtà in forte espansione che opera sia sul mercato italiano che internazionale, con oltre 12.000 prodotti per utilizzo professionale e industriale e 6.000 clienti in oltre 70 paesi.

A seguito dell’acquisizione di due imprese in Italia e l’apertura in Bulgaria di una trasformazione di abrasivi, è aumentata la complessità di gestione degli stakeholder di Rosver, che ha così deciso di avviare un’iniziativa interna di revisione dei processi logistici in ottica Human Centered.

Per intraprendere questo percorso di innovazione, l’azienda ha scelto di affidarsi ad ally Consulting per un progetto che comprendeva l’ampliamento del magazzino, il redesign dei processi e la trasformazione digitale della supply chain.

La consulenza ha riguardato l’analisi dei processi logistici interni di magazzino e la proiezione dei fabbisogni logistici, in relazione al piano di crescita aziendale e alle nuove disponibilità di spazi fisici.

ally Consulting ha anche supportato attivamente il gruppo Rosver nell’adozione, come early-adopter, di LARAaimag, una soluzione basata su algoritmi avanzati di intelligenza artificiale, sviluppata in collaborazione con U-Hopper, società trentina di consulenza informatica per l’analisi dei dati aziendali e soluzioni di Artificial Intelligence (AI). La partnership tra ally Consulting e U-Hopper è stata realizzata nell’ambito del progetto MANTISSA finanziato dal Consorzio Mind4Machines, aveva l’obiettivo di sviluppare una suite di prodotti e servizi utili ad aiutare le PMI manifatturiere a rendere le operazioni di magazzino più smart ed efficienti.

Il gruppo Rosver ha, quindi, integrato LARAaimag nel proprio sistema gestionale come strumento di supporto alla previsione delle vendite e alla gestione della supply chain. Il progetto è stato riconosciuto dalla Commissione Europea per il suo alto grado di innovazione ed è stato premiato come vincitore della open call Mind4Machines.

In questo contesto di innovazione, ally Consulting ha supportato Rosver nell’ottimizzazione dei processi logistici adeguandoli al contesto organizzativo e affiancandosi, oltre che a U-Hopper anche a Overlog, azienda che coniuga competenze specialistiche in logistica ed esperienze nella realizzazione di soluzioni informatiche a supporto dell’ottimizzazione dei processi di magazzino (WMS, pianificazione scorte, TMS). Grazie a questa sinergia e al lavoro in team, è stato possibile definire scenari di innovazione che tenessero conto sia del contesto di Rosver (tipologia articoli, spazio fisico e percorsi della merce) sia di importanti best practice, sia dell’adozione di tecnologie WMS e di Intelligenza Artificiale per la digitalizzazione dei processi di incoming, di stoccaggio, outgoing e packaging per la spedizione.

Il progetto ha permesso di ripensare e migliorare le attività della supply chain, intraprendendo un percorso di innovazione continua, dalla gestione degli ordini fino all’ottimizzazione delle attività di magazzino.