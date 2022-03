Rosenberger OSI premiata Top 100 Innovator

Rosenberger OSI è stata una volta premiata per l’eccezionale lavoro di innovazione. L’azienda ha convinto nel 29° turno del concorso TOP 100 con la sua strategia corporate come think tank e ha così ricevuto il riconoscimento. Il 24 giugno 2022 Rosenberger OSI sarà premiata dal mentore dell’iniziativa, il giornalista scientifico Ranga Yogeshwar.

Il cuore del concorso TOP 100 è una procedura di selezione scientifica che i partecipanti devono superare. Per conto di Compamedia, l’organizzatore dell’iniziativa, il Prof. Nikolaus Franke dell’Istituto per l’imprenditorialità e l’innovazione dell’Università di Economia e Commercio di Vienna e il suo team ha esaminato Rosenberger OSI sulla base di oltre 100 indicatori di innovazione in cinque categorie: Top Management che promuove l’innovazione, Clima aziendale verso l’innovazione, Processi innovativi e organizzazione, Orientamento esterno/Open Innovation e Successo dell’innovazione. L’analisi TOP 100 si occupa di comprendere se le innovazioni di un’azienda siano casuali o pianificate in modo sistematico, quindi ripetibili nel futuro. Un’enfasi particolare è data dalla comprensione di come le innovazioni e i miglioramenti dei prodotti abbiano successo sul mercato.

Rosenberger OSI Top innovator e Digital Innovation Leader

Rosenberger OSI è stata premiata per la prima volta come Top Innovator, un altro successo nella sua storia. L’azienda ha celebrato il suo 30° anniversario nel 2021 e ha saputo affermarsi come esperto globale di infrastrutture e servizi di cablaggio innovativi nei settori dei data center, delle reti locali, delle reti mobili e delle applicazioni industriali. Per i numerosi brevetti depositati Rosenberger OSI nel 2020 ha ricevuto anche il riconoscimento “Digital Innovation Leader” dalla F.A.Z. Institut. Il premio TOP 100 conferma quindi che Rosenberger OSI non si ferma su quanto ottenuto fino a ora e che lavora costantemente per ottimizzare ulteriormente processi, prodotti e servizi. «Questo premio è la conferma che siamo percepiti davvero come portatori di innovazione. L’impegno e i processi innovativi sono saldamente ancorati alla nostra missione aziendale», sottolinea il Dr. Benjamin Weigand, Innovation Manager di Rosenberger OSI.

Tanti riconoscimenti e collaboratori motivati

Le soluzioni innovative della società tedesca hanno già ricevuto numerosi premi, tra cui il German Data Center Award e il Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards. In futuro l’azienda continuerà a perseguire coerentemente la sua strategia aziendale con un’offerta di digitalizzazione su larga scala. «Cerchiamo sempre di reinventarci, puntando su velocità, flessibilità e forza innovativa. Ecco perché alcuni anni fa abbiamo completato una trasformazione verso un’organizzazione di processo senza gerarchie classiche e strutture rigide. Oggi abbiamo un’organizzazione a prova di futuro con persone entusiaste che lavorano insieme in team con una generosa libertà di prendere decisioni», afferma l’amministratore delegato Thomas Schmidt.