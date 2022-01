Rosenberger Osi metterà la sua tecnologia nel motore del cloud europeo

Rosenberger Osi si unisce a eco–Association of Internet Industry e sarà un nuovo membro del progetto Gaia-X per un cloud europeo.

Rosenberger OSI si è unita all’Associazione dell’Internet Industry in Germania eco e alle iniziative affiliate EuroCloud Germania e EuroCloud Native (ECN) e diventerà partner del progetto internazionale GAIA-X.

L’obiettivo delle nuove collaborazioni in EuroCloud Deutschland ed eco è promuovere e discutere standard di alta qualità, integrità delle soluzioni e dei componenti per il cloud europeo.

Eco è la più grande associazione europea dell’Internet Industry e rappresenta gli interessi di oltre 1.100 membri provenienti da oltre 70 paesi. Con ai suoi membri, l’associazione contribuisce allo sviluppo di Internet, promuove nuove tecnologie, infrastrutture e mercati, definisce le linee guida e rappresenta gli interessi dei suoi membri nella politica e negli organismi internazionali.

L’iniziativa affiliata EuroCloud Germania è impegnata nel recepire e indirizzare la domanda di servizi cloud sul mercato tedesco. Anche l’associazione EuroCloud Native (ECN), che si rivolge ai fornitori di soluzioni e servizi pubblici basati sul cloud, è collegata a questo network.

Rosenberger Osi parteciperà al lavoro dell’associazione come partner tecnologico iper i più grandi data center europei. L’attenzione è rivolta a servizi sostenibili e a soluzioni di cablaggio potenti e performanti.

Dall’inizio del 2021 l’Associazione eco ha anche assunto il project management dei Servizi Federali del progetto europeo Gaia-X del Ministero federale tedesco dell’economia e della protezione del clima (BMWi). Gaia-X riunisce rappresentanti della ricerca e dell’economia a livello internazionale per promuovere un’infrastruttura di dati europea sicura e in rete. In un ecosistema digitale aperto e trasparente, i dati e i servizi devono essere resi disponibili, uniti, condivisi e utilizzati. La fornitura di tecnologie tramite servizi di data center sarà sostenuta da Rosenberger Osi, che in qualità di esperto di cablaggio promuoverà sempre più il networking.

