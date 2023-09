Rosenberger OSI: ecco il Patch Location Rack Comfort

Rosenberger OSI, esperto di connessioni in fibra ottica, soluzioni di cablaggio e servizi infrastrutturali, ha recentemente arricchito il proprio portafoglio di soluzioni per data center e sale IT con il nuovoPatch Location Rack COMFORT.

Il Patch Location Rack COMFORT è un rack di cablaggio molto compatto che può essere installato alle pareti del data center per mezzo di un pannello posteriore, risultando poco ingombrante in termini di profondità e in termini di accessibilità, poiché fruibile solo dalla parte anteriore.

Questa nuova soluzione è stata progettata con l’obiettivo di dotare il datacenter di elementi salvaspazio a profondità ridotta, di eliminare il più possibile il cablaggio dai cabinet dei server standard e di garantire allo stesso tempo una gestione semplice e comoda.

Lo spazio è la risorsa più preziosa nel data center e lo spazio refrigerato è il più costoso; di conseguenza cresce la necessità di sfruttare al massimo quello inutilizzato e di installare rack di distribuzione dei cavi con la massima densità possibile, mantenendo comunque un’operatività efficiente. Tutti questi aspetti sono stati presi in considerazione nello sviluppo del nuovo Patch Location Rack COMFORT. Oltre a un design compatto, è dotato di una porta pieghevole a scomparsa. È inoltre provvisto di un alloggiamento di distribuzione UHD con guida per cavi antistress per un massimo di 576 fibre o di un alloggiamento di giunzione ibrido UHD con guida per cavi antistress per un massimo di 288 fibre. Nella configurazione massima in un singolo rack, consente fino a 4608 connettori MDC o SN e fino a 2304 connessioni LCC duplex. L’innovativo passaggio dei cavi antistress elimina la necessità di infilare o tirare le fibre.

Il design compatto del Patch Location Rack COMFORT consente di aumentare notevolmente la densità di porte per area del data center rispetto ai classici armadi di cablaggio da 19″. Il lavoro è poco invasivo grazie al passaggio dei cavi antistress e alle porte con serratura e garantisce un elevato livello di sicurezza. Inoltre, grazie all’accessibilità frontale, il rack è molto facile da usare e l’utilizzo delle superfici di appoggio al di fuori dei costosi canali di raffreddamento garantisce il massimo sfruttamento dello spazio.

Il Patch Location Rack COMFORT è adatto per le postazioni patch ad alta densità per i cavi in fibra ottica nei data center e come punto di raccordo più grande per le connessioni di rete (meet-me room), ad esempio nei data center di colocation. Inoltre, è ideale come armadio di distribuzione principale, come armadio di distribuzione intermedio o come un armadio di distribuzione di zona secondo la norma EN50173-3 con un’altissima densità di concentrazione nei data center e nelle sale IT.

Nel corso degli anni l’infrastruttura dei data center è evoluta, con una forte attenzione a parametri come il risparmio e l’efficienza. Quest’ultima, in particolare, è fondamentale sia in termini energetici sia di spazi occupati. Rosenberger OSI supporta chi opera nel data center offrendo diverse soluzioni mirate, come i pannelli ottici ad altissima modularità che incidono sul risparmio di spazi, i cavi in fibra ottica con diametri ridotti o cavi in rame pre-connettorizzati.

Esistono molti accorgimenti noti agli esperti di cablaggio strutturato che possono essere applicati in fase di progettazione o di manutenzione del datacenter e che aiutano l’infrastruttura a essere più performante e quindi a ridurre i costi. Rosenberger OSI opera da 30 anni nel settore ed è costantemente dedicata alla ricerca e allo sviluppo di nuove soluzioni.