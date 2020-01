Convergenza IT/OT: Rockwell Automation compra Avnet Data Security

Rockwell Automation ha annunciato la firma di un accordo per l’acquisizione dell’israeliana Avnet Data Security, azienda con un bagaglio di oltre vent’anni di esperienza nella fornitura di servizi per la cybersecurity.

La chiusura della transazione è programmata per i primi mesi di quest’anno ed è subordinata alle consuete approvazioni, non si prevede abbia un impatto significativo sui risultati finanziari di Rockwell Automation per il 2020.

Avnet propone una gamma completa di servizi e soluzioni IT/OT per la cybersecurity, che includono Security Assessment, Vulnerability Test, soluzioni di Network & Security e formazione per la gestione di servizi IT/OT.

La sicurezza informatica, si legge in una nota che informa dell’acquisizione, è uno dei settori a più rapida crescita per ciò che concerne i servizi erogati da Rockwell Automation.

L’industria manifatturiera è evoluta ed è diventata più connessa che mai e ciò rende le tradizionali strategie di sicurezza inadatte a proteggere le operazioni di produzione.

Per sviluppare le nuove strategie di cybersecurity nelle aziende Rockwell Automation mette a disposizione una serie completa di servizi e soluzioni.

In tal senso, riporta sempre la nota, l’esperienza del team di Avnet aiuterà Rockwell Automation a raggiungere l’obiettivo di una crescita a due cifre nell’ambito delle soluzioni informatiche e dei connected service, espandendone le competenze IT/OT a livello globale.