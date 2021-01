Rob Tribe nuovo Vice Presidente, Systems Engineering, EMEA di Nutanix

Nutanix ha annunciato la nomina di Rob Tribe a Vice Presidente, Systems Engineering, per Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

Promosso dalla sua precedente posizione di Senior Director, Systems Engineering, Rob Tribe ricoprirà un ruolo strategico nel sostenere l’espansione di Nutanix nella regione EMEA, assumendo al contempo la responsabilità generale del team di systems engineer dell’azienda nella regione in costante crescita. Nell’ambito di questo mandato, supervisionerà i team che forniscono consulenza pre-vendita, assistenza tecnica e supporto ai clienti e ai partner di canale.

Rob Tribe ha commentato con soddisfazione la sua nomina, affermando che nel corso degli anni passati in Nutanix ha assistito alla rapida evoluzione della società, offrendo la costante innovazione necessaria per soddisfare le esigenze dei clienti e dei partner. Grazie all’impegno di Nutanix nel coniugare innovazione e semplicità, continua Tribe, l’azienda hadi fronte un’opportunità ancora immensa. In conclusione il manager si è detto onorato di far parte del team che guiderà la prossima fase di crescita dell’azienda.

Con oltre 25 anni di esperienza in ambito tecnologico, Rob Tribe è stato uno dei primi due dipendenti di Nutanix in EMEA, nel 2012. Nel suo più recente ruolo di Senior Director of Systems Engineering di Nutanix, è stato responsabile di tutte le risorse tecniche nella regione in relazione con gli utenti finali e i partner di canale e OEM.

Prima del suo ingresso in Nutanix, Rob è stato uno dei primi dipendenti VMware nella regione EMEA, con responsabilità relative al canale, ai clienti e alla gestione dei team di Channel Systems Engineering del Nord Europa. In precedenza, Rob ha ricoperto vari ruoli presso EMC, IBM e Sequent Computer Systems.

Andrew Brinded, Vice President e General Manager EMEA Sales di Nutanix ha dichiarato che Rob Tribe, che fa parte dello staff Nutanix da lungo tempo, è stato fondamentale nelle molte fasi dell’evoluzione dell’azienda. È un leader di talento e rispettato, che dispone di un ottimo senso per gli affari, delle competenze tecniche e delle relazioni necessarie per stimolare la crescita dell’azienda in Europa, Medio Oriente e Africa.