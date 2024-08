Rivoluzione per Alexa: Amazon pronta a dotare il suo assistente vocale di Intelligenza Artificiale

Ottobre 2024 segna un’importante svolta per Amazon, con il lancio di una versione completamente rinnovata del suo assistente vocale, Alexa. Secondo documenti interni ottenuti dal Washington Post, il colosso dell’e-commerce sta puntando a rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con il dispositivo, introducendo nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e un modello di abbonamento a pagamento.

Amazon Alexa con AI: un aggiornamento atteso e le sfide del mercato

L’aggiornamento, inizialmente previsto per settembre 2024, arriverà sul mercato a metà ottobre, in un momento cruciale a poche settimane dalle elezioni presidenziali statunitensi. Questo ritardo, di oltre un anno rispetto all’annuncio iniziale, evidenzia le sfide che Amazon ha affrontato nel competere con i principali attori del settore tecnologico, come Microsoft e Google, che hanno lanciato i propri assistenti IA, rispettivamente Copilot e Gemini.

Le novità di Alexa: dalla smart briefing alle funzionalità di shopping

Una delle principali innovazioni del nuovo Alexa sarà la funzione “Smart Briefing”, un servizio che fornirà sintesi giornaliere generate dall’intelligenza artificiale di articoli di notizie, selezionati in base alle preferenze dell’utente. Questo segna un tentativo da parte di Amazon di rispondere alle critiche ricevute in passato, quando Alexa aveva mostrato difficoltà nel rispondere accuratamente a domande su eventi politici.

Un’altra caratteristica che catturerà l’attenzione degli utenti è la maggiore personalizzazione delle interazioni. Il nuovo Alexa sarà in grado di riconoscere le voci degli utenti e raccogliere informazioni personali per offrire un’esperienza più su misura. Ad esempio, l’assistente potrebbe chiedere: “Dimmi qualcosa che ti piace fare nel fine settimana?” o “Vorresti dirmi di più sulla tua famiglia?”, e utilizzare queste informazioni per suggerire ricette che tengano conto di eventuali restrizioni alimentari.

Amazon sta anche scommettendo su un maggiore coinvolgimento dei bambini con “Explore with Alexa 2.0”, un’esperienza sicura e moderata che consentirà ai più piccoli di esplorare vari argomenti attraverso conversazioni interattive con Alexa.

Amazon, il modello in abbonamento e il futuro di Alexa

Secondo quando riportato dal Post, il nuovo Alexa sarà disponibile attraverso un abbonamento mensile che Amazon potrebbe proporre attorno ai 10 dollari. Tuttavia, l’attuale versione, denominata “Alexa classica”, rimarrà gratuita per tutti gli utenti. Il lancio di questa versione avanzata, a pagamento, sembra essere parte della strategia di Amazon per recuperare parte degli ingenti investimenti fatti nello sviluppo dell’assistente vocale, che secondo il Wall Street Journal, hanno contribuito a perdite significative nel settore dispositivi dell’azienda.

Tra le funzionalità a pagamento, ci sarà la possibilità di chiedere ad Alexa dettagli specifici sui prodotti, come i colori disponibili per un paio di scarpe o gli ingredienti di un alimento. Un altro servizio, chiamato “Shopping Scout”, informerà gli utenti quando un prodotto di loro interesse sarà in sconto, una funzione che Amazon spera sarà determinante nel convincere gli utenti a sottoscrivere l’abbonamento.