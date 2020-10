Rittal, Massimiliano Miazzi è il nuovo direttore commerciale

Dopo 20 anni in Rittal, il 1 ottobre 2020 il Direttore Commerciale Massimo Pedrina è andato in pensione.

Al suo posto in qualità di Direttore Commerciale arriva l’ingegner Massimiliano Miazzi, da 17 anni in azienda.

Sempre dal 1° ottobre 2020 Rittal S.p.A. ha visto la nascita della Business Unit Energy and Power Solutions che, al fianco delle già esistenti Business Unit Industrial Enclosures (IE) e Information Technology (IT) sarà dedicata allo sviluppo del mercato dell’energia in Italia.

Per permettere all’azienda di vincere le sfide in mercati sempre più competitivi e con un portafoglio di sistemi e soluzioni sempre più ampio, la Direzione Commerciale viene affiancata da una struttura organizzativa con il compito di supportare il mercato con la nostra competenza, sviluppare i segmenti verticali e garantire ai nostri clienti i benefici della nostra expertise.

Per questo motivo la guida di tutte le Business Unit viene raggruppata sotto la responsabilità di Alessio Nava, in Rittal da 16 anni e già Direttore della BU Information Technology.