Risultati finanziari Econocom: nel primo semestre ricavi in aumento del 3%

I risultati semestrali di Econocom sono in linea con il piano strategico: crescita costante dei ricavi e forte riduzione del debito finanziario netto.

Il Gruppo Econocom ha generato ricavi per €1335 milioni nel primo semestre del 2024, in aumento del 3,0% rispetto allo stesso periodo del 2023 (vs. +2,6% nel Q1), con tutte le attività che hanno contribuito a questa crescita. In termini organici, la crescita è stata del 2,9% in assenza di cambiamenti significativi nel perimetro di consolidamento. Nel periodo, le tendenze delle operazioni continuative sono state le seguenti:

Technology Management & Financing (TMF) ha registrato ricavi di €506 milioni, in aumento del 6,1% , compresa una crescita organica del 5,9%. Il gruppo sta capitalizzando sulla qualità delle sue offerte di finanziamento flessibili e personalizzate per espandere le vendite in aree geografiche mirate. In linea con il piano strategico, nel primo semestre Econocom ha continuato a perseguire i suoi investimenti per reclutare Account Manager e agenti e aggiornare gli strumenti di vendita operativi. Di conseguenza, il margine operativo è stato di €14,6 milioni, in calo di €2,5 milioni rispetto al H1 2023.

, compresa una crescita organica del 5,9%. Il gruppo sta capitalizzando sulla qualità delle sue offerte di finanziamento flessibili e personalizzate per espandere le vendite in aree geografiche mirate. In linea con il piano strategico, nel primo semestre Econocom ha continuato a perseguire i suoi investimenti per reclutare Account Manager e agenti e aggiornare gli strumenti di vendita operativi. Di conseguenza, il margine operativo è stato di €14,6 milioni, in calo di €2,5 milioni rispetto al H1 2023. I ricavi di Products & Solutions (P&S) sono stati pari a €591 milioni, in aumento dell’1,1%. Dopo un primo trimestre che ha registrato un calo del 2,5%, la crescita delle attività è ripresa durante il secondo trimestre, trainata da tendenze più forti nel mercato europeo della distribuzione IT. Il margine operativo è stato di €14,4 milioni, in lieve calo di €1,1 milioni rispetto al H1 2023.

Dopo un primo trimestre che ha registrato un calo del 2,5%, la crescita delle attività è ripresa durante il secondo trimestre, trainata da tendenze più forti nel mercato europeo della distribuzione IT. Il margine operativo è stato di €14,4 milioni, in lieve calo di €1,1 milioni rispetto al H1 2023. A fine giugno 2024, il business dei servizi ha registrato ricavi di €239 milioni, in aumento dell’1,2% su base puramente organica. Di conseguenza, il margine operativo è stato di €9,3 milioni, in linea con il primo semestre 2023.

Complessivamente, il margine operativo del Gruppo è stato di €38,3 milioni. Altri proventi e oneri operativi sono stati pari a -€4,1 milioni, ovvero in calo di €0,3 milioni rispetto allo stesso periodo del 2023. Dopo un reddito finanziario di -€5,9 milioni, un onere fiscale di -€9,3 milioni e un profitto (perdita) da operazioni discontinue di €5,7 milioni, l’utile netto consolidato è stato di €23,1 milioni per il primo semestre del 2024 rispetto a €24,7 milioni nello stesso periodo dell’anno precedente.

Forte calo del debito finanziario netto per Econocom

In linea con gli impegni assunti nel quadro del piano strategico “One Econocom 2024-2028”, il gruppo ha lanciato il suo programma di dismissione degli asset non strategici per contribuire all’autofinanziamento della sua politica di crescita esterna. Nell’ambito di questo programma, all’inizio di giugno il gruppo ha finalizzato la cessione della sua controllata Les Abeilles, consentendo di raccogliere poco più della metà dei €180 milioni di proventi previsti come parte del piano “One Econocom”. Inoltre, negli ultimi 12 mesi, il gruppo ha generato €88 milioni di flusso di cassa libero grazie agli sforzi compiuti da tutte le sue entità per ridurre i loro requisiti di capitale circolante. Grazie a questi due impatti, il debito finanziario netto è sceso a €180 milioni a fine giugno 2024, rispetto ai €321 milioni di un anno prima. Questo livello di indebitamento a fine giugno è il più basso degli ultimi 10 anni nello stesso periodo.

Consiglio di Amministrazione di Econocom si è riunito sotto la presidenza di Jean-Louis Bouchard e ha approvato all’unanimità la separazione dei ruoli di Presidente e CEO, nominando Angel Benguigui nuovo CEO del Gruppo. Jean-Louis Bouchard, fondatore di Econocom, diventa ora Operational Chairman del Gruppo. Benguigui potrà contare sul suo supporto e consiglio, grazie all’eccellente dialogo e al clima di fiducia costruiti nel corso degli anni di collaborazione.

Econocom, la nuova governance

Il Consiglio di Amministrazione di Econocom ha approvato all’unanimità la separazione dei ruoli di Presidente e CEO, nonché la nomina di Angel Benguigui come CEO del Gruppo. Jean-Louis Bouchard, fondatore di Econocom, è ora Presidente Operativo. Angel Benguigui potrà contare sul suo supporto e sui suoi consigli, in linea con l’eccellente dialogo e clima di fiducia che hanno costruito durante i molti anni di lavoro insieme. Un Comitato Esecutivo sarà presto annunciato per rafforzare le competenze e migliorare i profili complementari del team di gestione.

Prospettive per il 2024

Alla luce di queste forti tendenze a fine giugno, Econocom conferma le sue previsioni per il 2024 di generare una crescita dei ricavi tra il 3% e il 5%.