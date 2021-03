Risparmiare fino al 95% passando al cloud, senza cambiare centralino e telefoni

Con NFON si fa il primo passo nel mondo del cloud senza perdere i precedenti investimenti nelle infrastrutture telefoniche

Mentre secondo gli ultimi dati Istat, le grandi aziende italiane (con più di 100 dipendenti) sarebbero le più propense a scegliere servizi in cloud per garantire la continuità del proprio business, un ultimo report dell’Osservatorio Innovazione Digitale del Politecnico di Milano, dimostra come solo il 26% delle Pmi italiane abbia ad oggi adottato servizi e tecnologie in grado di renderle competitive sui mercati internazionali.

Un gap che si riflette anche nella scelta dei servizi di telefonia: nonostante la dismissione dei sistemi telefonici tradizionali a favore dei servizi in cloud sia in rapida crescita, ancora il 58% dei PBX in Europa nel 2024 sarà installato fisicamente presso le aziende.

Eppure, il passaggio al centralino in cloud sarà un nodo ancora più cruciale nei prossimi anni, dato che in Europa l’infrastruttura ISDN sarà dismessa entro il 2023.

Per questo motivo NFON, unico vero provider di servizi di telefonia in cloud pan-europeo, lancia Nconnect Voice, una nuova soluzione che permette alle aziende di qualsiasi dimensione di connettere i sistemi telefonici esistenti a internet, rendendo il processo di digitalizzazione semplice e alla portata di tutti.

Infatti, grazie a Nconnect Voice è possibile collegare un centralino tradizionale o IP esistente alla rete NFON International Carrier Network per gestire le chiamate vocali in entrata e in uscita in modo flessibile e sicuro, con un risparmio fino al 95% rispetto al PBX tradizionale.

La soluzione di NFON consente anche di integrare la telefonia con altri strumenti di Unified Communications, come Microsoft Teams, favorendo un modello di comunicazione ancor più flessibile e indipendente dal luogo scelto per lavorare.

La velocità di implementazione e la disponibilità di servizio garantita al 99,9%, grazie alla gestione dei SIP trunk sul sistema geo-ridondante ad alte prestazioni di NFON, garantiscono un passaggio al cloud senza rischi o interruzioni.

Alle aziende occorre solo un PBX che supporti il protocollo SIP o, se necessario, un media gateway che sarà fornito da NFON.

Nconnect Voice è un servizio adatto a ogni tipo di azienda e non prevede costi fissi oltre al canone mensile di utilizzo.

Inoltre, le spese saranno sempre prevedibili grazie alla possibilità di ordinare il pacchetto di canali che più si adatta alle esigenze della propria azienda.

Tutte caratteristiche che rendono Nconnect Voice, e NFON, la scelta migliore per un primo passo nel cloud in totale sicurezza.

