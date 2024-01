RISE with SAP supporta la crescita de La Sportiva

Per proseguire nel proprio percorso di crescita aziendale, La Sportiva ha scelto di affidarsi a Rise with SAP come tassello fondamentale della sua trasformazione digitale

La Sportiva, azienda specializzata nella produzione di scarpette d’arrampicata e scarponi per la montagna, fondata nel 1928 e ancora oggi completamente posseduta dalla famiglia Delladio, continua a operare con successo nel settore dell’outdoor. Dopo quasi un secolo, il marchio è presente in oltre 70 nazioni.

L’essenza innovativa di La Sportiva è stata evidente sin dall’inizio, con il fondatore Narciso Delladio che nel 1928 depositò un brevetto per un innovativo sistema di allacciatura. Questo spirito è incarnato nel pay-off “Innovation with passion”, nella mission “L’avanguardia dell’attrezzo”, e nei valori aziendali.

Negli ultimi anni, l’azienda ha visto una notevole espansione, con un incremento del 30% del fatturato nel solo 2022, raggiungendo i 216 milioni di euro. Ciò ha portato a una revisione dell’organizzazione aziendale, integrando l’innovazione di prodotto con quella di processo.

Federico Tamburini, Digital Innovation Director de La Sportiva, ha rilevato che da qualche anno le innovazioni tecnologiche vengono adottate con una visione di integrazione e interconnessione seguendo il modello Industry 4.0, che comprende tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, l’IoT, Big Data & Analytics, e Cloud & Mobility, essenziali per l’innovazione digitale dell’azienda.

Il passaggio a RISE with SAP ha segnato l’inizio della trasformazione digitale di La Sportiva, sostituendo un vecchio sistema gestionale con SAP S/4HANA cloud, selezionato per migliorare la presa di decisioni, l’efficienza operativa e la collaborazione interaziendale, oltre a gestire la governance, il rischio e la compliance.

Con SAP S/4HANA su AWS, La Sportiva mira a un’infrastruttura performante, scalabile e sicura, con l’obiettivo di beneficiare di tecnologie avanzate e ridurre l’impatto ambientale attraverso i programmi di sostenibilità AWS.

“SAP S/4HANA for fashion è stata selezionata come piattaforma ERP al termine di un percorso di analisi e valutazione articolato, che ha permesso al gruppo di lavoro La Sportiva di cogliere appieno le opportunità e i benefici attesi dalla soluzione in relazione ai propri processi”, ha spiegato Stefano Spiniello, partner PwC.

Inizialmente, oltre 150 utenti di La Sportiva avranno accesso al nuovo sistema, con l’estensione prevista a ulteriori entità del gruppo in Italia e negli USA.

Fabrizio Moneta di SAP Italia ha sottolineato l’importanza della scalabilità di RISE with SAP per un’azienda in rapida crescita come La Sportiva, indicandola come l’opzione più adatta per sostenere il loro sviluppo.