RISE with SAP su IBM Power Virtual Server: migrazione cloud rapida e sicura per SAP S/4HANA

RISE with SAP è un viaggio guidato che offre servizi, ERP in cloud e piattaforme orientate ai risultati per aiutare le organizzazioni a ripensare il proprio modello operativo. Come nuova offerta SAP hyperscaler, RISE with SAP su IBM Power Virtual Server può aiutare a ridurre i rischi e a migliorare i tempi di migrazione di SAP S/4HANA Cloud da IBM Power Systems on-premises al cloud entro 90 giorni1.

“RISE with SAP è emerso come una priorità aziendale per le imprese di tutti i settori nel momento in cui passano a SAP S/4HANA Cloud”, ha dichiarato Anurag Agrawal, fondatore e Chief Global Analyst di TechAisle. “La nuova offerta di IBM e SAP promette di essere un’opzione interessante per le aziende che desiderano migrare i propri carichi di lavoro ERP mission-critical in modo sicuro, rapido e con un’interruzione minima”.

Migrazione cloud abilitata da un’infrastruttura certificata SAP leader del settore

Utilizzando IBM Power Virtual Server, la versione basata su cloud della piattaforma server IBM Power mission-critical utilizzata per l’ERP on-premises, i clienti possono trasformare più rapidamente i sistemi ERP SAP on-premises su cloud, modernizzare i processi aziendali e diventare più agili. Conosciuti per la loro elevata sicurezza, scalabilità e affidabilità, i server IBM Power sono al primo posto per disponibilità tra le infrastrutture certificate SAP2 e sono progettati per ridurre le interruzioni e accelerare la migrazione, con il supporto della piattaforma IBM Cloud altamente resiliente e protetta.

“IBM ha lavorato fianco a fianco con SAP per fornire un percorso di migrazione rapido e senza soluzione di continuità ai clienti che si affidano alla piattaforma IBM Power per i loro carichi di lavoro e applicazioni SAP”, ha dichiarato Rob Thomas, Senior Vice President, Software e Chief Commercial Officer di IBM. “Questa nuova funzionalità contribuisce a ridurre la complessità del passaggio al cloud e ad accelerarne l’impatto, vantaggi che abbiamo sperimentato in prima persona nel nostro percorso di modernizzazione utilizzando RISE con SAP”.

IBM completa la modernizzazione globale del cloud SAP S/4HANA utilizzando RISE con SAP

IBM ha una profonda esperienza nella modernizzazione di SAP S/4HANA Cloud e nei progetti di servizi gestiti. Secondo SAP, in uno dei progetti di modernizzazione di SAP S/4HANA Cloud più grandi e complessi di qualsiasi altro cliente SAP, IBM ha recentemente trasferito i processi di quote-to-cash e record-to-report a RISE con SAP su IBM Power Virtual Server.

Il progetto di IBM ha coinvolto più di 150.000 utenti in 175 paesi in 18 mesi. Durante questo periodo, ha portato a una riduzione del 30% dei costi dell’infrastruttura e delle operazioni correlate, razionalizzando l’ingombro complessivo di server e dati e aumentando l’automazione dei processi3. IBM Consulting ha guidato questo lavoro di trasformazione end-to-end, fornendo i servizi tecnici, l’implementazione e l’esperienza dei servizi di gestione delle applicazioni necessari per aiutare a spostare e gestire in modo sicuro queste soluzioni complesse.

“SAP aiuta le aziende a dare il meglio di sé grazie ad applicazioni aziendali basate sul cloud e integrate con la potenza di SAP Business AI”, ha dichiarato Thomas Saueressig, membro del Consiglio di Amministrazione di SAP SE. “Questo annuncio è un’altra pietra miliare nella partnership a lungo termine di SAP con IBM, che offre ai nostri clienti comuni un percorso chiaro verso il cloud progettato per un time-to-value più rapido, una maggiore flessibilità e un’innovazione continua”.

Consulenza IBM ed ecosistema di partner per accelerare la trasformazione

I clienti potranno accelerare la trasformazione con SAP S/4HANA Cloud anche lavorando con IBM Consulting o con qualsiasi altro partner SAP. Per dare ai clienti la possibilità di scegliere, IBM sta anche collaborando con altri integratori di sistemi globali e partner di servizi per progettare, implementare e migrare i progetti RISE with SAP.

Le due aziende, insieme a un ecosistema di partner, intendono lavorare insieme per aiutare i clienti IBM a trasformarsi attraverso RISE con SAP su IBM Power Virtual Server con soluzioni, capacità e sforzi congiunti di go-to-market. Le organizzazioni avranno accesso a una nuova IBM Transformation Suite for SAP Applications che aiuterà a iniziare la migrazione verso SAP S/4HANA Cloud e RISE with SAP. La suite comprende un pacchetto di software e servizi di prim’ordine per la valutazione degli ambienti attuali, la migrazione dei dati e i test automatizzati.

Più di 10.000 clienti SAP in 50 anni hanno utilizzato IBM per fornire ed eseguire SAP sui sistemi IBM. IBM è un partner strategico di SAP che fornisce consulenza end-to-end e soluzioni tecnologiche per i clienti SAP, tra cui cloud ibrido, automazione e IA generativa con watsonx.

La disponibilità di RISE con SAP su IBM Power Virtual Server è prevista per il secondo trimestre del 2025, insieme a un programma di investimento personalizzato di IBM.