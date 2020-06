Ripartenza, con in.Grid/Link la fabbrica lavora a distanza

Anche per gli impianti industriali è arrivato il momento di ripensare l’attività in un’ottica di un maggiore lavoro a distanza. È quanto ha studiato Comau, protagonista in collaborazione con Microsoft dell’iniziativa Smart Digital Restart.

In un mondo dove il controllo da remoto di un macchinario è già oggetto di discussione da qualche tempo, in.Grid/Link è una Web app pensata per accelerare il processo attraverso monitoraggio e diagnostica in remoto di robot e macchine utensili.

La nuova app costruita su Azure e gli strumenti IoT di Microsoft rientra nella piattaforma in.Grid, sviluppata da Comau per accompagnare le imprese nel passaggio alla manifattura digitale. Un pacchetto software pensato per facilitare l’acquisizione e lo scambio di dati tra apparecchiature e macchinari industriali, ai fini della manutenzione predittiva e per ottimizzare la produttività.

Prendere le distanze dai robot tenendo il controllo

Utilizzando in.Grid/Link, un operatore può monitorare a distanza l’attività dei robot e dei macchinari installati all’interno di uno stabilimento, verificandone i parametri operativi. I dati elaborati dalla piattaforma di data analytics associata sono accessibili da PC, tablet e smartphone, con un’interfaccia personalizzabile.

Una prima versione Light dell’applicazione sarà disponibile a breve in Italia. Successivamente nella versione completa, il sistema effettuaerà la raccolta, l’analisi e la memorizzazione in cloud di dati-macchina e di processo, per tenere sotto controllo l’andamento dei cicli di lavoro degli impianti robotizzati, notificando la necessità di manutenzione e di assistenza in caso di mal funzionamento.

Oltre ad aiutare i clienti ei relativi operatori a prendere confidenza con il software, la scelta di rendere disponibile in forma gratuita in.Grid/Link durante il periodo della ripartenza, intende supportare lo smart working anche per gli operatori di linea.

Più in generale, Comau intende proporre uno strumenti utile a garantire il controllo dei sistemi in un periodo in cui la presenza in linea potrebbe essere discontinua a causa delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale.