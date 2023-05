Riello UPS Multi Power2, protezione sostenibile dei data center moderni

Riello UPS, brand del gruppo Riello Elettronica, player mondiale nella produzione di gruppi statici di continuità e inverter fotovoltaici, annuncia il lancio della gamma di UPS Multi Power2, evoluzione della fortunata prima serie, che con un’efficienza fino al 98.1%, alza ulteriormente l’asticella delle prestazioni per la protezione di applicazioni critiche come i moderni data center.

La diffusione della digitalizzazione, trainata dall’Internet of things (IoT) e dai social media, insieme al crescente impiego del cloud computing e alla diffusione di dispositivi connessi, hanno portato a un incremento esponenziale della quantità di dati che vengono generati e conservati, sottolinea l’azienda.

A questo aumento è corrisposta una crescita della domanda di infrastrutture data center necessarie a fornire potenza di calcolo, archiviazione e capacità di rete per sostenere queste grandi quantità di dati e allo stesso tempo di investimenti in nuove tecnologie e innovazioni per aumentare l’efficienza energetica, ridurre i costi e migliorare le prestazioni dei sistemi coinvolti.

Progettato per far fronte proprio alla crescente richiesta del settore IT, Multi Power2 di Riello UPS è pensato per supportare una strategia sostenibile di decarbonizzazione che contribuisce ad abbassare le emissioni di CO2, mantenendo allo stesso tempo un livello di prestazioni adeguato ad ambienti di calcolo ad alta densità come i data center di medie e grandi dimensioni e qualsiasi altra applicazione critica in cui la continuità elettrica è fondamentale.

Multi Power2 fornisce una soluzione di alimentazione modulare altamente flessibile in grado di garantire la continuità aziendale in qualsiasi condizione operativa ed è uno step evolutivo significativo sotto tutti i punti di vista. Sia i singoli moduli di alimentazione sia l’architettura dell’intero sistema UPS sono frutto dell’innovativa Smart Modular Architecture (SMA) di Riello UPS, risultato di un nuovo approccio di progettazione incentrato su una profonda interconnessione tra tutti i componenti dell’UPS.

I nuovi moduli di potenza, basati su un’avanzata tecnologia al carburo di silicio (SiC), permettono a Multi Power2 di raggiungere un’efficienza senza pari fino al 98.1% in modalità ON LINE. Inoltre, questi nuovi UPS sono più compatti, affidabili e robusti e, oltre a fornire una migliore alimentazione elettrica agli apparecchi critici, minimizzano i costi operativi e le perdite di energia, riducendo le necessità di raffreddamento.

I benefici che si possono ottenere con Multi Power2 sono significativi, afferma il produttore, con un risparmio stimabile rispetto a un UPS con efficienza media del mercato (96%) di 58 tonnellate di CO2 e 39.000 euro annui in bolletta, calcolati a 400 V/50 Hz/al 50% di carico per un sistema UPS MP2 da 1.6 MW con moduli di alimentazione BLUE.

Multi Power2 di Riello UPS si adatta facilmente alle variazioni del carico, permettendo così un approccio pay-as-you-grow che permette di ottimizzare sia l’investimento iniziale che i costi di gestione (TCO). La gamma è composta da Multi Power2 MP2, che può gestire fino a 500 kW e Multi Power2 M2S, che può essere scalato da 1000 kW a 1600 kW.

Il telaio MP2 può ospitare fino a otto moduli, mentre M2S accetta fino a 30 moduli (in base alle esigenze di alimentazione e di ridondanza dell’armadio). I moduli sono stati progettati per essere completamente indipendenti, intercambiabili a caldo, meccanicamente isolati per garantire l’affidabilità complessiva del sistema e dotati di dispositivi di disconnessione selettiva sia in ingresso che in uscita.

Il Bypass è modulare e dimensionato in base alla potenza massima del sistema (500 kW, 1000 kW, 1250 kW, 1600 kW), il che consente di eliminare correnti di corto circuito più elevate.

“Da quasi un decennio, la gamma modulare Multi Power di Riello UPS è riconosciuta come una soluzione ad alte prestazioni estremamente affidabile per proteggere l’alimentazione elettrica dei Data Center e delle applicazioni critiche. Partendo da queste solide basi, abbiamo sviluppato un’evoluzione di questi UPS modulari che alza l’asticella dell’efficienza, offrendo più del doppio della densità di potenza, una maggiore integrazione con le installazioni esistenti e una maggiore flessibilità”, ha dichiarato Salvatore Moria, Direttore Commerciale Italia.