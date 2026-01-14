Ricoh rilancia il workplace con multifunzione smart e sostenibili

Ricoh introduce la Serie IM C CE, sinonimo di sostenibilità e di performance avanzate, e la Serie SD, pensata per la digitalizzazione intelligente e l’ottimizzazione dei flussi di lavoro.

Il workplace sta vivendo una rapida evoluzione, guidata da trend come l’automazione dei processi e la sostenibilità. In questo contesto, il printing e la gestione documentale giocano un ruolo centrale nell’innovazione. “Oggi la stampa non è più un’attività di supporto, ma un elemento centrale nel modo di lavorare e nell’esperienza delle persone, grazie a soluzioni che offrono semplicità d’uso e accesso immediato e sicuro alle informazioni. Le nuove serie rappresentano una risposta concreta alle esigenze attuali”, commenta Valentina Magi, Direttrice Marketing di Ricoh Italia. Serie IM C CE: la stampa per l’economia circolare La gamma Ricoh di multifunzione a colori A3 IM C2501CE (Circular Economy), IM C3501CE e IM C5501CE introduce nuovi standard per il green printing. “Con questa serie – spiega Elisabetta Luini, Product Manager Office Printing di Ricoh Italia – abbiamo davvero compiuto un ulteriore passo in avanti per la sostenibilità: i dispositivi, realizzati fino all’86% con componenti riciclati e riutilizzati, consentono di ridurre le emissioni di CO₂ del 50% rispetto ai modelli precedenti, grazie ad esempio all’ottimizzazione dei consumi energetici”. Tra le caratteristiche principali:· Performance avanzate: velocità di stampa fino a 55 ppm e scansione duplex ad alta velocità (240 ipm).· Efficienza energetica: bassi valori di consumo TEC e modalità risparmio toner· Sicurezza: Trusted Platform Module 2.0, Data Overwrite Security System e autenticazione con badge· User-experience: pannello Smart Operation da 10,1” e aggiornamenti costanti con Ricoh Always Current Technology. Serie SD: la digitalizzazione intelligente La Serie SD di multifunzione a colori A3 (IM C3010SD, IM C4510SD, IM C6010SD) è progettata per realizzare un ecosistema documentale integrato e sicuro, collegando l’acquisizione (scansione), la distribuzione delle informazioni (stampa) e la gestione dei processi. Uno scanner professionale automatizza le attività di scansione, aprendo nuove possibilità grazie all’intelligenza artificiale.Il percorso carta rettilineo permette di gestire facilmente supporti particolari e misti, mentre l’AI rileva automaticamente l’orientamento dei documenti e ne corregge inclinazione e formato, garantendo scansioni precise e fluide.L’integrazione con la piattaforma Ricoh LogicFlow consente di interfacciare i multifunzione con i principali servizi cloud, creando workflow personalizzati e automatizzati per l’acquisizione, l’indicizzazione e la condivisione dei documenti. “Con le nuove soluzioni Ricoh – conclude Valentina Magi – confermiamo il nostro ruolo di partner strategico per le aziende, offrendo strumenti che abilitano intelligence automation, performance sostenibili e continuità operativa, in ufficio e da remoto. I nostri dispositivi di stampa si trasformano in veri hub digitali, favorendo collaborazione ed efficienza”.