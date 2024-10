Ricoh Pro 8400, la nuova serie che innova la stampa monocromatica

Con il lancio delle serie Ricoh Pro 8400S/8410S/8420S e Ricoh Pro 8410/8420, l’azienda intende ridefinire gli standard di affidabilità e sostenibilità nel settore della stampa monocromatica.

L’evoluzione delle serie Ricoh Pro 8300S/8310S/8320S e Ricoh Pro 8310/8320 introduce miglioramenti di nuova generazione nella produttività, sviluppati per ottimizzare la produzione di un’ampia gamma di applicazioni on demand, adatte agli ambienti di stampa in-house, corporate, transazionali e commerciali.

Gli utenti – dichiara Ricoh – possono beneficiare di:

Velocità potenziata fino a 280 pagine al minuto per la scansione A4 fronte/retro a 200/300 dpi.

fronte/retro a 200/300 dpi. Gestione della carta ottimizzata grazie al nuovo alimentatore automatico di documenti (ADF) .

. Maggiore flessibilità nella gestione dei supporti per aumentare la produttività, con possibilità di stampare su grammature da 52 a 350 g/m² e fronte/retro fino a 700 mm di lunghezza .

. Funzionalità avanzate con opzioni di finitura che garantiscono una produzione regolare e continua , semplificando il flusso di lavoro grazie all’automazione delle attività.

, semplificando il flusso di lavoro grazie all’automazione delle attività. Produzione sostenibile mediante l’utilizzo di plastica e acciaio riciclati nel processo di fabbricazione.

L’elevata velocità di stampa e la qualità superiore delle immagini sono assicurate dalla tecnologia di imaging Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL), mentre la nitidezza del testo, le linee sottili e le mezzetinte uniformi, con una risoluzione di 2.400 x 4.800 dpi, sono garantite dal toner potenziato, sottolinea Ricoh. La lavorazione precisa, anche con carte prestampate e di colore scuro, è gestita dal sistema meccanico di messa a registro che integra un sensore CIS (Contact Image Sensor).

Inoltre, la facilità d’uso è garantita da un pannello operativo intelligente, mentre i tempi di inattività sono ridotti al minimo grazie al recupero automatico degli inceppamenti e alla funzione per la rimozione automatica dei fogli da scartare. La produttività e la stampa continua, senza sostituire carta e toner, sono ottimizzate dai vassoi multipli Vacuum Feed LCIT e dal sistema a doppio toner. L’integrazione con le opzioni di finitura Plockmatic semplifica ulteriormente le attività di post-stampa.

Eef de Ridder, Vice President, Graphic Communications, Ricoh Europe, commenta: “La nuova serie, progettata in un’ottica di modularità per rispondere alle esigenze aziendali in continua evoluzione, riflette l’impegno di Ricoh nel promuovere una società sostenibile attraverso tecnologie innovative e in grado di migliorare produttività ed esperienza delle persone. Questa nuova generazione di soluzioni di stampa monocromatiche consente di raggiungere tutti questi obiettivi, riducendo inoltre l’impatto ambientale dei processi produttivi”.