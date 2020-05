NFC Forum, l'associazione internazionale che promuove gli standard e l’ecosistema della tecnologia Near Field Communication (NFC), ha annunciato che il suo Board of Directors ha approvato e adottato la Wireless Charging Specification (WLC).

La Wireless Charging Specification consente di caricare in modalità wireless piccoli device consumer e IoT alimentati a batteria, con uno smartphone o un altro dispositivo di ricarica NFC.

NFC Forum evidenzia la possibilità di ricaricare dispositivi piccoli, poiché il power transfer rate della ricarica wireless attraverso NFC arriva solo fino a un watt. Non si parla quindi di livelli di potenza che consentirebbero di ricaricare uno smartphone o altri dispositivi di una certa dimensione.

Ciò nondimeno, si tratta comunque di un passaggio che può abilitare user experience del tutto nuove per molti dei due miliardi di consumatori e aziende, secondo le stime di NFC Forum, che utilizzano smartphone e altri dispositivi abilitati NFC.

La Wireless Charging Specification abilita la funzione che fa sì che una singola antenna in un dispositivo abilitato NFC possa gestire sia le comunicazioni che la ricarica. Questa soluzione semplifica e rende più conveniente la ricarica di dispositivi IoT a bassa potenza come smartwatch, fitness tracker, auricolari wireless, penne digitali e altri device low-power.

Questa possibilità può aprire nuove strade sia per gli utenti che per i produttori di dispositivi IoT. Un tale approccio, secondo NFC Forum, può infatti aiutare a evitare la necessità di un'unità di ricarica wireless dedicata e separata per i dispositivi più piccoli, se questi incorporano già un'interfaccia di comunicazione NFC. Oltre, chiaramente, a eliminare la necessità di ricorrere a prese e cavi.

NFC Forum fa l’esempio di un auricolare Bluetooth che include la tecnologia NFC per il pairing: un dispositivo di questo tipo potrebbe in futuro utilizzare l'interfaccia NFC anche per la ricarica wireless. In questo caso, l'antenna NFC verrebbe utilizzata sia per scambiare le informazioni di abbinamento sia per trasferire l’alimentazione necessaria alla ricarica del dispositivo.

Allargando la vista all’insieme dei dispositivi IoT in uso oggi, le stime riprese sempre da NFC Forum parlano di 36 miliardi di device IoT e i potenziali casi d’uso si estendono a dismisura.

Considerando anche il fatto che, tra le numerose aziende che fanno parte dell’associazione NFC Forum, fanno parte diversi giganti della tecnologia quali Apple, Google, Qualcomm, Sony e tanti altri.