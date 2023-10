Riassunto: Vantage Data Centers completa una partnership per investimenti da 2,5 miliardi di dollari con un consorzio di investitori finalizzata ad accelerare la crescita nella regione EMEA

La partnership consentirà a Vantage di utilizzare ulteriori capitali per continuare a espandere la sua piattaforma EMEA, offrendo data center a iperscala di alto livello

Vantage Data Centers, leader nel settore dei data center a iperscala e un consorzio di investitori guidato da MEAG e Infranity, insieme a vari fondi affiliati alla piattaforma di gestione investimenti DigitalBridge Group, Inc. (nel complesso, il "Consorzio di investitori"), hanno completato una partnership per investimenti già annunciata in determinate sedi per data center europei Vantage.









La partnership consiste inizialmente di sei data center stabilizzati, situati in varie sedi strategiche in Europa, e ha un valore approssimato di 2,5 miliardi di euro (circa 2,7 miliardi di dollari) compresa la quota di partecipazione di Vantage.

