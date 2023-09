Riassunto: U.S. Department of Defense affida a Forescout un nuovo contratto Comply-to-Connect mentre il programma entra nella sua quarta fase

La nuova fase è in procinto di avanzare il percorso di Zero Trust tramite il controllo degli accessi agli asset in tutto il DoDIN; espande anche le capacità con gli strumenti integrati per mettere in sicurezza gli ambienti della Operational Technology

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Forescout, azienda leader globale nel campo della cybersecurity e nelle forniture di soluzioni chiave per la sicurezza informatica per il mio U.S. Department of Defense (DoD), ha oggi annunciato di aver ottenuto un nuovo contratto con il DoD mentre entra nel quarto anno dell’importante programma Comply-to-Connect (C2C). La prossima fase del programma riguarderà la configurazione delle capacità fornite per rinforzare i principi del Zero Trust Access tra le infrastrutture del DoD Information Network (DoDIN) e portare così il DoD più vicino al raggiungimento degli obiettivi impostati nella Department’s Zero Trust Strategy.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Steve Bosk



steve.bosk@w2comm.com