Riassunto: TreviPay presenta una nuova opzione di finanziamento e funzionalità dell’applicazione di pagamento per i programmi B2B in termini netti

Le nuove funzionalità consentono ai venditori di ottimizzare i loro processi order-to-cash con i servizi gestiti di TreviPay e la piattaforma di automazione della contabilità componibile

OVERLAND PARK, Kansas–(BUSINESS WIRE)–TreviPay, la rete più affidabile di fatturazione e pagamenti B2B, ha annunciato oggi una nuova opzione di autofinanziamento assieme a funzionalità ottimizzate dell’applicazione di pagamento per offrire ai venditori maggiore controllo sul loro portafoglio di crediti commerciali, sfruttando la piattaforma di tecnologia configurabile di TreviPay. L’opzione di utilizzare l’autofinanziamento (un’impresa utilizza il proprio capitale per finanziare e supportare il proprio programma in termini netti) assieme alle capacità order-to-cash e alle partnership di TreviPay offre ai venditori un’ampia scelta e maggiore controllo sui metodi di finanziamento della loro crescita aziendale.





