Riassunto: Sintavia assume Brian Haggenmiller con la qualifica di direttore finanziario

Il Signor Haggenmiller sovrintenderà all’operato dei team dei reparti finanze e contabilità

HOLLYWOOD, Florida–(BUSINESS WIRE)–Sintavia, LLC, azienda impegnata nella progettazione e nella produzione tramite stampa 3D di una nuova generazione di componenti per il volo e il lancio, ha annunciato oggi l’assunzione di Brian Haggenmiller in veste di nuovo Direttore finanziario. Il Signor Haggenmiller ha ricoperto in precedenza la carica di Direttore senior della divisione Analisi e Pianificazione finanziarie presso AerSale Corp., dove ha sovrinteso alle attività di pianificazione finanziaria dell’azienda prima che divenisse una società pubblica quotata in borsa nel 2020 attraverso una società appositamente costituita. Presso AerSale il Signor Haggenmiller è stato inoltre responsabile della valutazione di tutti i tipi di transazioni nell’ambito del settore dell’aviazione commerciale, dalla trattazione del singolo motore a pacchetti per aeromobili multipli.

