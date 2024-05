Riassunto: Energy Vault e ACEN Australia annunciano un accordo per la realizzazione di sistemi a batteria di immagazzinamento di energia elettrica da 400 MWh

ACEN Australia e Energy Vault collaboreranno alla realizzazione di sistemi di batterie per l’immagazzinamento di energia (BESS), con un sistema da 200 MW/400 MWh presso l’impianto fotovoltaico ACEN Australia nel New England da 720 MW

La costruzione dei BESS per gli impianti fotovoltaici nel New England da 50 MW/100 MWh e da 150 MW/300 MWh inizierà nel secondo semestre del 2024 mentre si prevede che le operazioni commerciali inizieranno nel 2025

L’accordo con uno dei più grandi produttori australiani di energia da rinnovabili rappresenta l’esecuzione della strategia a lungo termine di Energy Vault e dei suoi impegni relativi agli investimenti nell’immagazzinamento di energia per il mercato australiano

WESTLAKE VILLAGE, California e NEW SOUTH WALES, Australia–(BUSINESS WIRE)–Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault”), una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni sostenibili per l’immagazzinamento di energia per reti elettriche, e ACEN Australia oggi hanno annunciato la sigla dei contratti principali per la realizzazione di due sistemi di batterie per l’immagazzinamento di energia (BESS, battery energy storage system) per un totale di 400 MWh in Australia. Si prevede che la costruzione di entrambi i sistemi inizierà nel secondo semestre del 2024 mentre le operazioni commerciali dovrebbero iniziare nel 2025 e nel 2026.





