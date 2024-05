Riassunto: Rigaku conduce un’analisi elementare su un campione dell’asteroide Bennu ottenuto dalla NASA

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Rigaku Corporation, società del Rigaku Holdings Group e partner delle soluzioni globali di Rigaku nelle attrezzature per analisi a raggi X (sede centrale: Akishima, Tokyo; presidente e direttore rappresentante: Jun Kawakami; d’ora in avanti “Rigaku”), ha completato l’analisi di particelle di 101955 Bennu, un asteroide carbonaceo near-Earth classificato come tipo B. L’analisi è stata condotta utilizzando ZSX Primus IV, uno spettrometro a fluorescenza a raggi X a dispersione di lunghezza d’onda.









Le particelle di Bennu sono un campione ottenuto da OSIRIS-Rex, una nave spaziale della NASA (National Aeronautics and Space Administration) statunitense. Si tratta del secondo incarico affidato a Rigaku per condurre analisi su Bennu.

