Riassunto: Sevan ottiene il titolo di luogo di lavoro esemplare (Great Place to Work®) per 8 anni consecutivi

DOWNERS GROVE, Illinois–(BUSINESS WIRE)–Per l’ottavo anno consecutivo a Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan), leader nella fornitura di servizi innovativi per la progettazione, la gestione di programmi, l’edilizia e di analisi dei dati ad organizzazioni multisede, è stato riconosciuto il titolo di luogo di lavoro esemplare (Great Place to Work®).

“La cultura di Sevan è innanzitutto incentrata sulle persone, come il rinnovo dello status di Great Place to Work® evidenzia”, ha affermato Jim Evans, presidente e amministratore delegato di Sevan. “Il nostro personale è l’anima e il cuore della nostra attività e il nostro continuo successo presso i clienti lo si deve alla loro passione per l’eccellenza.”

Quest’anno il 92% dei membri del team Sevan ha partecipato al sondaggio di Great Place to Work®, un record, e oltre il 90% ha dichiarato che Sevan è un luogo di lavoro eccezionale.

